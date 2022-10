Los EURO U21 ONLINE: Favoritům se Češi nevyhnou, cesta přes Rumunsko

Čeští fotbalisté do 21 let se dnes dozvědí jména tří soupeřů, s nimiž se v červnu utkají v základní skupině na mistrovství Evropy. Tým Jana Suchopárka je před losem v Bukurešti ve třetím ze čtyř výkonnostních košů a má jistotu, že se vyhne Chorvatsku, Švýcarsku a Belgii. Los začne v 18:00. Šampionát budou od 21. června do 8. července příštího roku hostit Rumunsko a Gruzie. Los rozdělí 16 účastnických zemí do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále.