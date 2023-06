Kaloč: Anglie se nebojíme, do třetice to vyjde. Baník teď vůbec neřeším

Jakou lekci jste si odnesli ze dvou prohraných zápasů s Anglií v kvalifikaci?

„Určitě nám daly hodně. První zápas venku nám otevřel oči, byli jsme z toho možná trošku vystrašení. Od první minuty to byl na hřišti frkot. Ukázali jsme si to na videu a doma jsme si pak dokázali, že se s nimi dá hrát. Nesmíme se bát a dát do toho sto procent. Věřím, že bude platit ‚do třetice všeho dobrého.‘ Jsou to taky lidi. Je to mistrovství Evropy, jeden zápas. Všichni si jdeme za postupem a věřím, že to zvládneme.“

Jaký pocit máte z posledních dnů před EURO?

„Trošku jsme si odpočinuli a připravili se dobře. Už to bylo cítit na soustředění v Benicích. Tréninkové podmínky i stadion v Batumi jsou skvělé. Kluci z realizáku se o nás výborně starají. Nic nám nechybí.“

Vy jste v listopadové baráži s Islandem vypadl ze základu. Změnila se vaše pozice?

„Sestavu si necháme pro sebe. I kdybych nehrál, je to pro mě stejné. Před baráží se dořešoval s klubem i s trenérem sval, se kterým jsem měl problémy z Baníku. Nechtěl jsem to uspěchat a třeba si to ještě zhoršit. Musím to zaklepat, zranění se mi v sezoně docela vyhýbala.“

Jaký dojem na vás udělala Adjarabet Arena?

„Ten stadion jsem už znal. Z Baníku sem přestoupil jeden spoluhráč (ukrajinský stoper Oleksander Azackij). Posílal nám videa. Třeba z jednoho pohárového zápasu, kdy tady byl plný stadion. Říkal jsem si, že je krásný. A teď na něm hrajeme. Podmínky jsou nad očekávání. Stadion, tráva, i město se mi docela líbí. Jsme spokojení.“

Anketa Postoupí český tým ze skupiny na EURO do 21 let? ANO NE