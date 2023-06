Porážka, která bolí i těší. Kušeje kárat nebudu, řekl kouč. Vitík viděl koule

„Lvíčata“ ukázala kuráž a ostré zuby. Stoper Martin Vitík to pojmenoval ještě jinak: „Náš výkon měl koule,“ řekl po střetu s Anglií, v němž mladí reprezentanti zkusili uspět aktivním bojem. Od úspěchu nebyli až tak daleko. „Všichni hráči odevzdali maximum. Tento zápas je musí jasně motivovat,“ věřil trenér Jan Suchopárek.

Skupinky českých fanoušků, vesměs rodinných příslušníků hráčů, vyvěsily v hledišti útulné Adjarabet Areny pár národních vlajek a šlo se na to. Češi v očekávané sestavě, jen s alternací pravého beka Martina Cedidly na levé straně. Angličané s několika mladými esy z Premier League na lavičce. Už tohle naznačovalo: Vás porazíme i s obvyklými náhradníky. „Jakákoliv sestava, kterou bych postavil, by byla hodně útočná. Tentokrát jsem nasadil do základu hráče, kteří byli více vytížení ve svých klubech,“ vysvětlil kouč vítězů Lee Carsley.

Každopádně jeho soubor působil na hřišti v první půli bohorovně, až nabubřele. Mladíci, ošlehaní Premier League, měli pocit, že si „lvíčata“ naporcují s prstem v nose a kopačkami za uchem. Omyl…Suchopárkova nadržená parta byla na kvalifikačního rivala skvěle takticky připravena. Věděla o slabinách jednoho z adeptů na turnajové zlato.

Soka, až nesmyslně riskujícího při rozehrávce od brány, Sejk a spol. vysoko napadali, nenechali ho v klidu rozjet akci. Náročný způsob boje vynesl Čechům nečekané možnosti. „První poločas byl z naší strany velmi dobrý, až výborný. Takto bychom měli hrát. Kdyby to bylo v poločase 3:3, bylo by to odpovídající,“ uvedl kouč Suchopárek. „Dokázali jsme renomovaného soupeře a favorita celého turnaje v prvním poločase potrápit a vytvořit si vytvořit daleko víc příležitostí než v předchozích dvou vzájemných utkáních dohromady,“ cenil si.

Jen Vasil Kušej, rychlík z Mladé Boleslavi, mohl dát za poločas hattrick. Díky své hbitosti se dostal třikrát do výborné šance. Dvakrát ho vychytal gólman Trafford a v největší tutovce minul bránu. Dostane se mu od nadřízeného pochvaly anebo kritiky? „Já hráče nikdy nekárám,“ reagoval Suchopárek. „Víme i z ligy, že ne vždycky tyto situace řeší gólově. Bohužel ani teď se to nepovedlo, byť to byly pozice víceméně vyložené,“ povzdechl si.

Sympatický projev outsidera vyvažoval gigant individuálními schopnostmi svých talentů.

Zejména čipera Noni Madueke na pravém křídle cvičil se zlínským Cedidlou a jeho obstřel na konci půle jen o fous minul branku. „Nebylo to jen otázka krajního obránce, ale také součinností ostatních kolem něj. Levá strana určité chyby dělala, ale nebyly až tak zásadní,“ mínil kouč.

Hbitý Madueke měl stejně jako Kušej zaděláno minimálně na tři trefy. V úvodu dal břevno a pak zblízka přestřelil a následně Jaroše neprostřelil. „Byl jejich nejlepší hráč,“ souhlasil obránce Vitík.

Po přestávce už Čechům došla pára. Záložník Jacob Ramsey z Aston Villy si narazil s Anthonym Gordonem z Newcastlu a brilantní souhra skončila střelou mimo Jarošův dosah. Dál už nebylo moc co řešit. Angličané se chytli, probrali, drželi balon. Protivník běhal, čekal na šance. Naskytly se ještě dvě, Pavel Šulc s Kryštofem Daňkem však Anglii od očekávané výhry neodstřihli. Úplně na konci ještě zavěsil zblízka do prázdné branky střídající Emile Smith-Rowe. „Trošku nám docházely síly,“ přiznal Suchopárek. „Chtěli jsme, aby naši hru oživili střídající hráči, což se podařilo je částečně. Šampionát pro nás určitě nekončí. První poločas ukázal, že hráči jsou dobře připravení. Ale rozhodující jsou vstřelené branky,“ poukázal na dlouhodobou bolest jeho výběru.