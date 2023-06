Kapitánův smutek: Zahodili jsme to. Ani nemám slov, soukal ze sebe Kaloč

Jak vysvětlíte propadák v posledním utkání?

„Věděli jsme, že to máme ve svých rukou. Ale s takovou hrou…Bránili jsme se. I tak jsme měli nějaké situace, které jsme mohli vyřešit. Kdybychom vedli 1:0, byli bychom v pohodě. Bohužel jsme byli zbrklí, nedohrávali jsme to.“

A koledovali si dál.

„I když výsledek 0:0 hrál pro nás, byli jsme zbytečně zalezlí. V šesti, sedmi lidech. Takhle jsem to viděl aspoň já z hřiště. Takhle se na vítězství, za kterým jsme si chtěli jít, určitě nehraje. Ani nemám slov, je to strašné zklamání. Místo abychom hráli aktivněji vpředu, čekali jsme, až dostaneme gól. Strašně laciná prohra.“

Máte pro ni vysvětlení?

„Nevím. Asi si to radši rozebereme s trenéry a v kabině. Pro mě je to poslední sraz v jednadvacítce. Před zápasem to bylo strašně blízko a teď je to pryč. Jak říkám, úplně k tomu nemám slov. Na to, že jsme porazili ve druhém zápase Německu, si dneska už nikdo nevzpomene. Zahodili jsme to.“