Česko - Řecko: kvalifikace ME U21 ONLINE, sledujte ŽIVĚ | iSport.cz

Trenér Karel Krejčí se posadil do pohodlného křesla a pravil: „Tenhle dvojzápas hodně napoví.“ Letenky do Slovinska a Maďarska, kde se v červnu 2021 hraje EURO jednadvacítek, se budou rozdávat až za rok, ale partie s Řeckem a Skotskem leccos naznačí.

Pět dnů pravdy začíná.

Předchozí tým kouče Vítězslava Lavičky ztroskotal už dvě kola před koncem kvalifikace, nová garnitura odstartovala nadějně. Povedly se jarní testovací srazy a taky prolog kvalifikace s Litvou, výhra 2:0 byla nutná i zasloužená. Mladí Češi poprvé narazili až v přáteláku proti supersilné Francii (1:3), která by zvládla poskládat dvě stejně kvalitní jedenáctky.

„Francie? Po všech stránkách dobrá prověrka. Už jen organizace zápasu připomínala kvalifikaci áčka: policejní doprovod, na tribunách víc pořadatelů než obvykle, obrovský zájem médií,“ líčil Krejčí. „Náš tým je dlouho pohromadě a progres ve výkonu byl znát i ve Francii. Tahle zkušenost se nám může hodit už proti Řecku a Skotsku, ve vyrovnané skupině bude podle všeho hrát roli každý bod.“

S Řeckem se pojí černé vzpomínky na minulou kvalifikaci: lídr současné jednadvacítky Michal Sadílek či ofenzivní univerzál Jan Matoušek si dobře pamatují na to, jak je Řekové loni odřízli od zbytku postupových nadějí. „Kluci mají o motivaci postaráno,“ usmál se brankář Martin Jedlička. „A nejen oni. Podle mě máme dost kvality na to, abychom Řeky a Skoty porazili. Proti Litvě jsme byli jako favorit pod tlakem, ale zvládli jsme to a tři body byly naše. Teď to chceme zopakovat.“

Upřímně, hodilo by se Řeky přibrzdit. Vyhráli oba zápasy kvalifikace, byť třeba Litvu zlomili až deset minut před koncem. A ještě jeden důležitý detail: Řecko za 180 kvalifikačních minut nedostalo ani jeden gól. „Celkově jsou hodně sebevědomí, čišelo to z nich už během losování kvalifikace,“ všiml si trenér Krejčí. Mimochodem, pár zajímavých poznatků o Řecku dostal od trenéra slovenské jednadvacítky Adriána Guľy.

Zatímco Češi spoléhají na prověřené mládence z domácí ligy (jen gólman Jedlička chytá v Dunajské Stredě a záložník Sadílek už jako teenager odešel do Eindhovenu), Řekové mají i pár krajánků. „V útočné fázi najdete hodně výrazných hráčů. Jsou rychlí a šikovní v situacích jeden na jednoho, proto jim nesmíme nechat sebemenší prostor,“ upozornil Krejčí.

Nechtěl podcenit žádný detail, první část týmu se sešla už v neděli večer. Hned v pondělí se Češi přesunuli vlakem blíž Karviné, z elegantního hotelu na česko-polském pomezí jsou na stadionu za čtvrt hodiny. „Moc jsem se sem těšil. Fanoušci ve Slezsku a na Moravě milují fotbal, i naši ultras jsou odtud,“ poznamenal brankář Jedlička. „Snad to pro nás všechny dobře dopadne.“