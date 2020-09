Úkol dne: neprohrát! U21 jde na Chorvaty. Musa je zabiják, varuje Zima

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let při zápase proti San Marinu • twitter.com/ceskarepre_cz

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let vstřelili v kvalifikaci proti San Marinu šest branek • Martin Gregor

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let uspěli v kvalifikačním utkání na hřišti San Marina • Martin Gregor

Je to tady. Česká jednadvacítka, která je v kvalifikaci o postup na EURO po šesti zápasech z deseti neporažená, dnes vyzve probuzené Chorvatsko. Vítězství či remíza posunou Čechy blíž mistrovství Evropy, porážka by znamenala komplikaci. Tým trenéra Karla Krejčího bude na prázdném stadionu v Českých Budějovicích hrát naposledy doma, poslední tři díly kvalifikace musí zvládnout venku.

Dovolíte krátkou vzpomínku na listopad 2019? Šéf chorvatského fotbalu Davor Šuker spokojeně seděl na tribuně stadionku ve Velike Gorici a rozšafně klábosil s dalšími VIP hosty. Mládenci v dresech s červenobílou šachovnicí měli báječně rozjetý šlágr s českou jednadvacítkou, jenže na konci chladného večera se oni ani elegantní boss Šuker nesmáli.

Vítězství 2:1 urvali Češi a hodinový let ze Záhřebu do Prahy byl plný zasloužené euforie. „Začínám tušit, jak vypadal návrat hokejistů z Nagana,“ poznamenal tenkrát asistent trenéra Jiří Kohout.

Dnes se Češi potkají s Chorvatskem znovu, kvalifikace na mistrovství Evropy míří do rozhodující fáze. Tým kouče Karla Krejčího jde do partie v Českých Budějovicích v relativně komfortní pozici: ať zápas dopadne jakkoliv, dál povede svoji skupinu. Hraje se o náskok před říjnovým pokračováním – druzí Řekové jsou teď zpátky jen o bod a třetí Chorvati o pět, ovšem na rozdíl od Česka mají v záloze duel s outsiderem skupiny San Marinem. Bez šance není ani čtvrté Skotsko.

„Hrajeme o klid před závěrečnou částí kvalifikace,“ shrnul trenér Krejčí. Jeho chlapcům se částečně ulevilo už středečním povinným vítězstvím 6:0 v San Marinu a den nato s úžasem sledovali, jak Chorvati po slabším rozjezdu kvalifikace smetli do té doby neporažené Řecko 5:0.

„Pokud by nevyhráli, vyřadili by se ze hry o postup. Od začátku šli za svým a do čeho kopli, to jim spadlo do brány,“ pravil asistent Kohout. „Chorvatsko? To je technicky vyspělý tým, který rád dominuje na míči. Jsou schopní trpělivě sehrát postupný útok a umí i jedovaté protiútoky. Navíc mají dost hráčů ostřílených z pohárových zápasů.“ A taky už třetího trenéra v kvalifikaci: po Nenadu Gračanovi a Igoru Biščanovi přišel bývalý záložník Tomislav Rukavina.

Jakou tvář ukáže slávistický útočník Petar Musa, (spolu)král ligových střelců z minulé sezony? Řekům dal dva góly a dvacet minut před koncem se šel šetřit na Česko. Mimochodem, dnes by Musu mohl bránit i jeho klubový kumpán, stoper David Zima. „Můžeme to při skládání sestavy zohlednit,“ připustil Kohout. „David ho zná a ví, co na něj platí. Musa je útočník do vápna, není líný na krok a má dobrý výběr místa. Není to soubojový rváč, ale zdobí ho umění proměnit jakoukoliv šanci. Na druhou stranu nevíme, jestli vůbec nastoupí, Chorvati mají spoustu možností.“

Češi naštěstí taky. Dá se čekat, že se do branky vrátí obvyklá jednička Martin Jedlička, pestrý výběr je v záloze a napínavý rébus představuje i hrot útoku, kde lze vybírat mezi prověřeným Ondřejem Šašinkou a Václavem Drchalem, jenž zazářil v San Marinu. Na koho Krejčí ukáže?

Musa je zabiják, varuje parťák Zima

Na tréninku soupeří, kdo v soubojích přelstí druhého. Dnes si to slávisté David Zima a Petar Musa mohou rozdat na ostro. Atleticky založený stoper v dresu české jednadvacítky, chorvatský střelec na straně druhé. „Bylo by to specifické. Míra agresivity a hecování bude jiná, než v klubu, kde se z různých soubojů ustupuje, aby se jeden z nás nezranil,“ předvídá devatenáctiletý obránce, jenž má čerstvě po debutu v dresu „lvíčat.“

San Marino bylo na premiéru ideální soupeř, že?

„Máte pravdu. Bylo to zvláštní. Přirovnal bych to k tomu, kdybychom se Slavií hráli pohár s třetiligovým týmem. Soupeř byl vyhecovaný na každý souboj. Když nám překazil šanci a zakopnul míč do autu, radoval se. Nejdůležitější je, že jsme je brzy zlomili a pak už to bylo jednoznačné.“

Spolupráce se sparťanem Ladislavem Krejčím fungovala bez problému?

„Samozřejmě, že největší problém byl v sehranosti, protože jsem tu poprvé. Ale nezáleží, s kým hrajete. Jde o to se rychle sehrát. Je to oproti Slavii změna v tom, že tam spolu hrajeme dlouho, jsme na sebe zvyklí, v reprezentaci jsem s Láďou nikdy nehrál, tak je potřeba si zvyknout.“

V lize je váš velký rival. V posledním derby pil slávistům krev. Nemělo to nějakou dohru?

„Všichni moc dobře víme, jak to v tom zápase bylo, ale v reprezentaci jdou tyhle klubové záležitosti stranou. Musí se táhnout za jeden provaz, jinak nebudeme úspěšní. Třeba se k tomu vrátíme před dalším derby. Znáte to, zápasy mezi Slavií a Spartou jsou vždycky vyhecované.“

Vyhecované to bude i s Chorvaty. Hraje za ně spoluhráč Petar Musa. Proběhlo něco před srazem?

„Samozřejmě. Ale vše bylo v přátelské rovině. S Petarem jsme dobří kamarádi, takže proběhla klasická hecovačka. Podrobnosti vám říct nemohu.“

Řekům vstřelil dva góly. Přenesl si formu z minulé sezony?

„Je to zabiják. Jakmile dostane ve vápně trochu prostoru, zakončení má skvělé. Na útočníka má vynikající fyzické parametry a jednou z něj bude velmi dobrý hráč. Ani jeden na sebe nechceme moc hrát, protože jsme stejně velcí i stejně silní, takže naše vzájemné souboje jsou o tom, kdo se rozhodne udělat první krok.“

Dnes si to s ním můžete zkusit na ostro. Věříte si?

„Bude to specifické v tom, že nastoupíme jako soupeři. Míra agresivity a hecování bude jiná, než v klubu, kde se z různých soubojů ustupuje, aby se jeden z nás nezranil.“

V devatenácti letech jste uspěl ve Slavii. Jak moc vás tento krok z mládeže Sigmy změnil?

„Jsem na tom líp po fyzické stránce, a co se týká kvality tréninku. Ale ve Slavii hrajeme specifickým stylem. Ať už je to rychlost při práci s míčem, rychlost rozhodování v hlavě. Všechno je rychlejší a jako nováček se musíte adaptovat, chtít být nejlepší.“

KVALIFIKACE EURO U21 2021

SKUPINA 4

Česko–Chorvatsko

Dnes 18.00, České Budějovice (živě ČT Sport)

Rozhodčí: Stojanov (Bulharsko)

Předpokládaná sestava Česka: Jedlička - Holík, Zima, Krejčí, Sadílek - Havelka, Janošek - Bucha, Šulc, Vaníček - Drchal.

1. ČR 6 4 2 0 17:2 14 2. Řecko 6 4 1 1 9:6 13 3. Chorvatsko 5 3 0 2 17:5 9 4. Skotsko 5 2 2 1 4:2 8 5. Litva 5 1 1 3 4:6 4 6. San Marino 7 0 0 7 0:30 0

Odehráno: ČESKO–Litva 2:0, ČESKO–Řecko 1:1, ČESKO–Skotsko 0:0, ČESKO–San Marino 6:0, Chorvatsko–ČESKO 1:2, San Marino–ČESKO 0:6, San Marino–Litva 0:3, Řecko–San Marino 5:0, Skotsko–San Marino 2:0, Řecko–Litva 1:0, Chorvatsko–Skotsko 1:2, Skotsko–Litva 0:0, San Marino–Chorvatsko 0:7, Litva–Chorvatsko 1:3, Skotsko–Řecko 0:1, Chorvatsko–Řecko 5:0, San Marino–Řecko x:y.

Další program – 9. 10.: Skotsko–ČESKO, 13. 10.: Litva–ČESKO, 13. 11.: Řecko–ČESKO.

Postupový klíč: Přímo postoupí vítězové devíti skupin a pět nejlepších týmů z druhých míst. Pořádající Slovinsko a Maďarsko mají účast jistou.