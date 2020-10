Pro bitvu pravdy je ve hře návrat Chaluše. Facku zvládneme, věří

V posledních zápasech české jednadvacítky fungoval jako nehrající kapitán. V úterý proti Litvě se však lídr Lvíčat Matěj Chaluš nejspíš vrátí zpátky na hřiště. „Je to ve hře,“ zůstává tajemný. „Ale ať bude hrát kdokoli, musí ze sebe vydat všechno, abychom postup zvládli,“ burcuje i ostatní spoluhráče. Po první prohře ve Skotsku totiž přichází čas pravdy. Svěřenci Karla Krejčího musí v Litvě zareagovat. V ideálním případě vítězně a větším gólovým rozdílem. Jinak ztrácí vstupenku na šampionát ze svých rukou.

S týmem prožíváte první krizový okamžik. Jaká je situace po porážce ve Skotsku?

„Bylo to pro nás nepříjemné, protože náš ročník prohrál kvalifikační zápas naposledy v devatenáctce s Francií. Facka to pro nás určitě byla. Věřím ale, že máme silnou partou a že závěr zvládneme. Uděláme pro to maximum.“

Nálada už je v pořádku?

„Dobrá nálada je tu vždycky, protože se na sebe těšíme. I realizák dobře funguje. Pro mě osobně je největší motivaci fakt, že kdybychom kvalifikaci nezvládli, uvidíme se v tomhle složení naposledy v Řecku. A to nikdo z lidí v týmu nechce. Moc dobře víme, o co všechno hrajeme.“

Co bude potřeba změnit oproti nepovedenému zápasu ve Skotsku?

„Dostali jsme lekci z produktivity. Myslím si ale, že výkon jsme špatný nepodali. Pro fanouška to musel být dobrý fotbal, jen jsme hráli dobře po jejich vápno. Jestli chceme proti Litvě uspět, musíme být dravější a daleko víc chtít vstřelit gól.“

Jednou z variant je i váš návrat do sestavy?

„Je to ve hře. Nějaké změny určitě přijdou, něco nového jsme na tréninku zkoušeli, ale nechtěl bych je dopředu konkretizovat, protože sami zatím nevíme. Ale ať bude hrát kdokoli, musí ze sebe vydat všechno, abychom postup zvládli.“