Suchopárek před českou odvetou s Kosovem: Euforii krotit nemusím

Čtvrtý zápas, čtvrtá výhra. Takový je ideální scénář pro pokračování kvalifikace na EURO jednadvacítek, Češi v úterý od šesti večer hostí v Českých Budějovicích znovu Kosovo (vstupenky za 100 korun jsou stále v prodeji). S Kosovem hráli už ve čtvrtek, v Prištině ho udolali 1:0. „Chceme si vytvořit co nejlepší výchozí pozici před listopadem,“ říká trenér Jan Suchopárek. Aby bylo jasno: v listopadu Lvíčata letí do Anglie, což je hlavní favorit jejich skupiny.

Tři vítězství, devět bodů, skóre 6:0 a první místo ve skupině. Mohla být vaše situace před čtvrtým dílem evropské kvalifikace lepší?

„Výsledkově je to zatím dobré, ale herně to úplně ideální není. První tři zápasy ukázaly, že mužstvo má slušný charakter, je pracovité a postupně se zlepšuje. Pořád ovšem máme velké rezervy, na kterých potřebujeme pracovat. Snažíme se do cvičení v trénincích dávat takové podněty, aby si to hráči uvědomovali a zlepšovali se. Potřebujeme nejen dobré výsledky, ale i herní kvalitu včetně střílení gólů. Ty rozhodují o úspěchu.“

Takže žádnou euforii po povedeném startu kvalifikace krotit nemusíte?

„Nic takového v týmu nevnímám, nálada je stále stejná. Myslím, že si to uvědomují i kluci. Jsme pořád na začátku. Naším cílem je hrát mezi nejlepšími – a nemyslím si, že bychom s nimi zatím hráli. Čekají nás daleko těžší zápasy. Utkání, která jsme hráli v září a teď v říjnu, je pro nás povinností zvládat se stoprocentním bodovým ziskem a vytvořit si dobrou výchozí pozici pro listopadový dvojzápas, který hodně napoví o dalším vývoji skupiny a šancích na postup.“

Láká vás mít v úterý večer dvanáct bodů a v listopadu jít proti Anglii ve větší pohodě?

„Tohle by lákalo každého trenéra. Hrajeme to proto, abychom byli úspěšní. Měli jsme jednoznačný cíl: nabrat v zápasech v úvodu kvalifikace zdravé sebevědomí. Ovšem ještě těch dvanáct bodů nemáme… Máme před sebou důležitý zápas, který jsme odhodlaní zvládnout, a v listopadu pak potvrdit ambice, které máme.“

Mimochodem, překvapila vás čtvrteční ztráta favorizované Anglie ve Slovinsku? Angličané rychle vedli 2:0, přesto z toho nakonec byla remíza. Díky tomu zůstáváte posledním týmem ve skupině, který ještě neztratil.

„Je to ztráta pro oba týmy, ale my to moc neřešíme. Potřebujeme uhrát co nejvíc bodů a jestliže soupeři budou ztrácet, v konečném účtování to pro nás může být výhoda. Především se ale musíme ohlížet sami na sebe: pokud uhrajeme všechny body, které máme, bude se nám celá kvalifikace hodnotit líp.“

Jsou po prvním zápase s Kosovem všichni fit, nebo přijdou změny v sestavě?

„Po zápase byly menší šrámy, ale do tréninků byli zapojení prakticky všichni. Uvažujeme o určitých změnách v sestavě, ovšem nebude to nic zásadního.“

Čekáte, že domácí odveta s Kosovem bude jiná než ve čtvrtek? Třeba že soupeř bude venku víc bránit?

„Myslím, že herní styl a rozestavení soupeře budou stejné. Kosovo se v každém utkání prezentovalo dobrou hrou a pokaždé si vytvářelo šance, proti nám i v září proti Anglii. Většinou z rychlých protiútoků, což je styl, který Kosovu sedí. Nepředpokládám, že by mělo hrát jinak, ale samozřejmě budeme připravení na víc variant. Věřím, že i tenhle zápas zvládneme.“

I díky tomu, že jste měli na přípravu čtyři dny?

„Až samotný zápas ukáže, jestli jsme čtyřdenní rozestup mezi oběma utkáními zvládli. Cesta z Kosova byla dost strastiplná: přesun do Prahy proběhl hladce, ale do hotelu na Hluboké jsme přijeli kolem páté ráno. Takhle jsme s tím celkem počítali, pátek jsme maximálně chtěli věnovat regeneraci. Na trénincích to pak bylo vidět: hráči se nám jevili odpočatí a kvalita tréninků byla dobrá. Věřím, že se to projeví i v zápase. Před měsícem jsme měli mezi zápasy o jeden den méně a zvládli jsme to taky.“

Spoléháte znovu na kouzlo Českých Budějovic, kde jste v září porazili Slovinsko i Albánii?

„Hodně se o tom bavíme, mně i hráčům se tady na jihu líbí. V září jsme na Dynamu odehráli dvě úspěšná utkání, na obou byla vynikající atmosféra. Podpora diváků byla skvělá a věřím, že se to zopakuje i proti Kosovu. Že tenhle zápas bude radost pro všechny aktéry, pro nás i pro fanoušky.“