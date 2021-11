INSIDER U21: Suchopárek jde na Lvíčata přísně. Kdo roste pro áčko?

Český reprezentační tým do 21 let má za sebou první půlrok pod vedením trenéra Jana Suchopárka, který má za úkol dostat mužstvo na EURO 2023 v Rumunsku a Gruzii. Po šesti kvalifikačních zápasech drží lvíčata ve skupině první příčku, druzí Angličané však mají dva duely k dobru. Co všechno se povedlo a kdo roste v oporu A-týmu, o tom už více Insider s fotbalovým expertem deníku Sport Jakubem Dvořákem.