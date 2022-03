Suchopárek před bitvou s trpaslíkem: Nesmíme Andorru nechat vydechnout

Do Andorry jste se po páteční výhře 1:0 v Albánii přesouvali na etapy. Vyplatila se cesta přes Barcelonu?

„Splnilo to očekávání, přesun proběhl bez problémů. V sobotu jsme v Barceloně trénovali na umělce, která nás čeká i v Andoře. Přišlo se podívat i pár lidí. Pak jsme už jeli autobusem do Andorry, byla to zajímavá cesta přes hory. Tady na místě je všechno v pořádku, od ubytování až po tréninkové plochy. Zatím jsme spokojení a doufám, že nám to vydrží i po zápase.“

Zmiňoval jste umělou trávu, na které byli vaši hráči naposledy někdy během zimní přípravy. Jak zvládají přechod z přírodní trávy?

„Hned v neděli jsme vyrazili do tréninkového centra andorrské asociace. A v pondělí jsme měli předzápasový trénink, kvůli zápasu áčka Andorry netypicky už v jednu odpoledne. Myslím, že v tom nakonec nebude žádný problém.“

Jste nachystaní na to, že budete proti outsiderovi dobývat?

„Viděli jsme záznamy předchozích zápasů Andorry a myslím, že většina kluků pochopila, že to nebude jednoduché utkání. Andorra doma hrála výborně, Angličané i Slovinci měli problém ji porazit. Je to pro nás memento.“

V jakém smyslu?

„Věřím, že si na soupeře dáme pozor a vyhrajeme. Zásadní bude naše aktivita, nesmíme Andorru nechat vydechnout. Klíčem je být většinu zápasu v tlaku a permanentně soupeře ohrožovat. To jsme chtěli už minule v Albánii, kde to takhle často bohužel nebylo, přesto jsme nakonec vyhráli.“

Při vší úctě k soupeři, věříte, že v Andoře vstřelíte víc než obvyklý jeden venkovní gól?

„Pro mě je důležité, že například v Albánii jsme si vypracovali víc šancí než na ten jeden gól. Kdyby to tak nebylo, měli bychom mnohem větší problémy. Nicméně dál platí, že se musíme víc tlačit do zakončení a být důslednější. A aby hráči zvolili takové řešení, aby míč skončil v síti. Věřím, že jsme dostatečně kvalitní na to, abychom nějaké branky vstřelili.“

Jak moc plánujete promíchat sestavu? Zápas s papírově slabším protivníkem na první pohled svádí k testování méně prověřených hráčů, premiéru má mít například brankář Vítězslav Jaroš.

„Musíme to zvážit. Mám připravené různé varianty směrem k zápasu, k nějakým změnám dojít může. Je fajn, že jsou všichni fit. Kolegové z realizačního týmu opět potvrdili, že se umějí o hráče výborně postarat.“ (Tiskový mluvčí jednadvacítky Martin Gregor: „Může už hrát i záložník Karabec, který v Albánii nesměl nastoupit kvůli červené kartě z listopadového zápasu ve Slovinsku.“)