Poctivec s přesahem. Icha může být podobný Součkovi, tuší kouč U20

Malým klukům na stadionku ve Frýdku-Místku, kam české mladíky dorazilo podpořit téměř sedm stovek příznivců, rozdával své možná premiérové podpisy v kariéře. Vzhledem k vítězné brance se nebylo čemu divit, že si kluci s diáři v ruce vybrali právě Marka Ichu.

„Je to obrovská zkušenost, jsem rád za šanci i gól,“ vážil si vytáhlý středopolař příležitosti hrát od úvodní minuty. „Poláci byli urostlí obři, ale z druhé ligy jsme docela soubojově obouchaní.“

On osobně určitě. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU začal hrát v minulé sezoně v osmnácti letech. V Táborsku, kde vydržel až do této zimy. Pak si pro něj přišla Slavia, vyhrála konkurenční boj s ostatními prvoligisty, zaplatila sumu kolem dvou a půl milionu korun a obratem Ichu poslala do „farmářské“ Vlašimi, aby jeho rozvoj měla pod drobnohledem.

Vysoká postava, samá noha-samá ruka, pusa od ucha k uchu, skromný projev. Žádný extra rétor, ale sympaťák, za kterého mluví zejména výkony. Na hřišti je všude. Tu urazí důležitým obranným zákrokem balon na poslední chvíli na kraji vlastní šestnáctky, tu zase skóruje, když si z druhé vlny naběhne na Pechův centr. Tak jako v pondělí ve Slezsku. Pěkně bez přípravy levačkou pod víko.

Že vám to něco připomíná?

„Všichni víme, jak hraje Tomáš Souček. Věřím tomu, že Marek může být do budoucna typologicky podobným hráčem. Kéž by měl jednou takovou kvalitu a dotáhl to taky daleko,“ okamžitě vypálí příměr ke kapitánovi áčkové reprezentace Jiří Žilák, kouč národní dvacítky.

Nikdo by se nezlobil! Ani Icha, ani Slavia, ani reprezentace, ani fanoušci. „Od trenéra se to poslouchá moc pěkně, bylo by to úžasné,“ zasní se chlapík s dresem číslo 21. „A zpětná vazba z Edenu? Zatím žádná, ale třeba se nějaká objeví,“ mrkne, než sedne do autobusu.

O tom není pochyb. Ve Vršovicích vědí o všem, co se ve Vlašimi šustne. A veřejnost zase ví, že na jaře vyhráli svěřenci Martina Hyského tři utkání ze čtyř, což je katapultovalo na třetí příčku F:NL.

„A bude to jenom lepší,“ slibuje sebevědomě Icha, jenž do všech duelů nastoupil v základní sestavě. „Na začátku jsem si zvykal na nové prostředí, ale daří se nám. Brno je daleko před námi, ale super by byla baráž,“ dodává komplexní „box-to-box“ záložník.

Příjemným bonusem pro součinnost Žilákova mančaftu byla souhra středopolařů. Vedle Ichy totiž operoval Vojtěch Křišťan, další slávista na hostování ve Vlašimi. Na kompaktnosti to bylo znát.

„Zvládli to výborně, stejně jako další kluci. Je to pro nás po porážce 0:3 od Portugalska velmi cenná výhra. Snad jsme hráče přichystali pro kategorii U21, což je cíl Elitní ligy a dvacítky obecně,“ zhodnotil trenér.

Pochvalu zaslouží i stopeři Tomáš Vlček s Denisem Donátem či aktivní žolík Matyáš Kozák.