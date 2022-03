ONLINE: Andorra U21 - Česko U21. Lvíčata v kvalifikaci proti trpaslíkovi

Čeští fotbalisté do 21 let se radují z gólu v kvalifikačním duelu proti Albánii • Česká fotbalová reprezentace

Česká fotbalová reprezentace do 21 let dnes hraje utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy s outsiderem skupiny G Andorrou. Přestože je národní výběr proti trpaslíkovi velkým favoritem, trenér Jan Suchopárek poukazoval na to, jak těžko se v zemičce mezi Francií a Španělskem dopracovávaly k výhře Anglie a Slovinsko (oba výsledky 1:0). Připíšou si Lvíčata další tři body do tabulky? Online přenos zápasu sledujte od 18 hodin na iSport.cz.