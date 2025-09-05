Předplatné

ONLINE: Česko - Skotsko. Bílkova lvíčata s kapitánem Šínem. Hraje Kričfaluši, v útoku Vojta

Michal Bílek byl potvrzen jako nástupce Jana Suchopárka na pozici trenéra české jednadvacítky
Michal Bílek byl potvrzen jako nástupce Jana Suchopárka na pozici trenéra české jednadvacítkyZdroj: FAČR
Česká jednadvacítka se připravuje pod novým trenérem Michalem Bílkem
Yannick Eduardo se chystá na premiérový start za českou jednadvacítku
Yannick Eduardo na tréninku české reprezentace do 21 let
Mládežnický reprezentant Lukáš Ambros si pochvaluje angažmá v Polsku
Yannick Eduardo na tréninku české jednadvacítky s Matějem Šínem
Česká jednadvacítka se chystá na první start pod trenérem Michalem Bílkem
Lukáš Ambros na tréninku fotbalové reprezentace do 21 let
8
Fotogalerie
iSport.cz
Mládežnické výběry
Začít diskusi (0)

Česká fotbalová reprezentace do 21 let startuje kvalifikaci o postup mistrovství Evropy v roce 2027. Dnešní zápas proti Skotsku v Uherském Hradišti je zároveň premiérou nového trenéra Michala Bílka. V základní sestavě nechybí po přestupu do AZ Alkmaar záložník Matěj Šín nebo Ondřej Kričfaluši, který řeší přesun ze Slavie do Baníku. V brance přednost Jan Koutný, na hrotu útoku Matyáš Vojta. Utkání začíná v 18:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Po dnešním utkání se jednadvacítka představí v úterý na Gibraltaru. Ve skupině B narazí ještě na Portugalsko, Ázerbájdžán a Bulharsko. Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden tým s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic čeká baráž. V sázce je také účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů