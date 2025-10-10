Předplatné

ONLINE: Česko - Ázerbajdžán. Potvrdí Lvíčata povedený vstup do kvalifikace?

Češi slaví první gól pod Michalem Bílkem
Češi slaví první gól pod Michalem BílkemZdroj: ČTK / Glück Dalibor
První branku nového cyklu jednadvacítky vstřelil Ondřej Kričfaluši
Základní sestava jednadvacítky proti Gibraltaru
Matyáš Vojta v utkání proti Gibraltaru
Matyáš Vojta střílí gól proti Gibraltaru
Češi slaví dvakrát opakovanou penaltu, kterou proměnil Yannick Eduardo
Matěj Šín asistoval na gól Ondřeje Kričfalušiho
Karvinský Jan Chytrý debutoval proti Skotsku
Mládežnické výběry
Čeští fotbalisté do 21 let se proti Ázerbájdžánu snaží potvrdit úspěšný vstup do kvalifikace o účast na mistrovství Evropy v roce 2027. Výběr trenéra Michala Bílka má po dvou zářijových zápasech ve skupině B plný počet šesti bodů. Utkání v Karviné má výkop v 18.00 a vy ho můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.

„Lvíčata“ začala kvalifikační boje výhrou 2:0 nad Skotskem, pak po obratu zvítězila na hřišti outsidera Gibraltaru 2:1. Po utkání s Ázerbájdžánem se představí v úterý v Bulharsku.

Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže.

