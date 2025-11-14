Pecha po přestupu do Bernu inspiruje Karabec. Ve Slavii jsem neviděl místo, přiznává
V létě si udělal takový předběžný vánoční seznam, soupis přání, ale vlastně spíš úkolů. „Napsal jsem si, že se chci dostat do jedenadvacítky,“ prozradí Dominik Pech, devatenáctiletý šikula toho času hostující ze Slavie v klasické švýcarské značce Young Boys Bern. Poprvé je na srazu týmu Michala Bílka, do páteční přípravy proti Srbsku v Pardubicích by měl zasáhnout ve druhém poločase. A potvrdit rozkvět posledních týdnů.
Najednou v Bernu hrajete. Co se stalo? A jak jste spokojený?
„Byl to těžký a velký krok, jako pro každého, kdo jde poprvé do zahraničí. Na začátku jsem čekal, že bude hrát víc, ale před čtrnácti dny přišel nový trenér z bundesligy a zatím si nemůžu stěžovat. Basilej sedmdesát minut, PAOK třicet, teď o víkendu celý zápas. Skvělý.“
Tlak je ale velký, ne?
„Basilej a Bern jsou jako Sparta a Slavia. YB vyhráli, jestli se nepletu za deset let šestkrát titul. Máme stadion pro 35 tisíc a každý zápas je skoro vyprodáno, nějakých 32 tisíc. Očekávání jsou velká, pokaždé musíme vyhrávat.“
Do Bernu jste šel ze Slavie. Měl jste v létě jasno, že je zahraničí první volba?
„Měl jsem víc možností. Pár týmů v české lize, ale já jsem měl od začátku jasno, že chci jít do ciziny.“
Proč?
„Kvůli stylu fotbalu. Přišlo mi, že by mohlo vyhovovat něco jiného než česká liga.“
Jako Adamu Karabcovi? Jste si i trochu vizuálně podobní.
„Mám ho rád od doby, kdy začal nastupovat ve Spartě, koukám se na něj i teď, sleduju ho, jak hraje za Lyon. Moc mu to přeju.“
Dominik Pech v Bernu:
Zdroj: Wyscout