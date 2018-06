Egypt - Uruguay 0:1. Giménez rozhodl, Suárez pálil šance, Salah nehrál

Góly

Domácí:

Hosté: 90. J. Giménez

Sestavy

Domácí: Šanáví – Fasí (C), Gabr, Hegází, Abdal Šáfí (63. Kahraba) – Alnaní, Hamad (50. Mursí) – Vardá (82. Sobhi), Saíd, Trézéguet – Muhsín.

Hosté: Muslera – Varela, J. Giménez, Godín (C), Cáceres – Nández (58. C. Sánchez), Bentancur, Vecino (87. Torreira), De Arrascaeta (59. C. Rodríguez) – L. Suárez, Cavani.

Náhradníci

Domácí: Akramí, Haddarí, Almuhammadí, Ašraf, Gábir, Hamdí, Samír, Kahraba, Mursí, Shikabala, Sobhi, Salah

Hosté: Stuani, Gómez, Urretaviscaya, Torreira, Sánchez, Rodríguez, Laxalt, Silva, Pereira, Coates, Silva, Campaña

Karty

Domácí: Trézéguet, Hegází

Rozhodčí

Kuipers – van Roekel, Zeinstra

Stadion

Centrální stadion (Jekatěrinburg)