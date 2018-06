Kouč Uruguaye válčí na dvou frontách. Nevzdal se nemoci, slaví výhru

Za důvodem, proč měl při sobě berle, nehledejte žádné zranění, ale jeho zdravodní stav. El Maestro (učitel), jak je Tabárezovi přezdíváno, bojuje od roku 2016 s Guillain-Barreovým syndromem. Ten ho zásadně omezuje při pohybu a je občas nucen používat elektrický vozík.

Guillain-Barreův syndrom Vzácné zánětlivé onemocnění, které postihuje nervovou soustavu, zejména pak periferní nervy vycházející z míchy. Způsobuje tak svalovou slabost v končetinách a hrudi. Příznaky tohoto syndromu bývají značně dramatické, dokonce nemocného mohou ohrozit na životě. Může dojít k takzvané paralýze. Většina lidí však nakonec dosáhne úplného zotavení.

Když se jedenasedmdesátiletý kouč dozvěděl svou diagnózu, čekalo se, že na lavičce národního týmu skončí, ale on se nevzdal a pokračoval ve své práci. „Žiju bez bolesti. Tato neuropatie mi sice někdy způsobuje problémy, zejména při chůzi, ale je to jako s každou nemocí. Někdy je to horší, někdy lepší," říká muž, který vede reprezentaci Uruguaye od roku 2006.

Před šampionátem v Rusku se jeho stav zlepšil. Nicméně aby mohl sledovat vstup své Uruguaye do turnaje ze střídačky, musel na ní být doveden jedním z členů realizačního týmu.

Během turnaje se může stát, že berle nahradí elektrickým invalidním vozíkem a stane se historicky prvním trenérem, který z něj bude na mistrovství světa trénovat svůj tým. Tabárez ale hodlá bojovat: „Do fyzioterapie a léčby dávám vše. Nemám v úmyslu končit."

Uruguay zlomila prokletí

Uruguay vyhrála svůj zahajovací zápas na šampionátu poprvé od roku 1970. „Naštěstí jsme zlomili prokletí a jedna nepříjemná statistika je pryč," těšilo Tabáreze, který prozradil, jak před zápasem tým namotivoval. „Po rozcvičce máme vždycky k hráčům proslov a tentokrát jsme jim říkali, že všichni Uruguayci chtějí stejně jako my vstoupit do mistrovství vítězstvím. Proto jsme hráčům zdůraznili, že jen oni nám mohou tento sen splnit."

Přes vítězství se svalila kritika na barcelonského snajpra Luise Suáreze, kterému úvodní zápas nevyšel dle představ. Zkušený trenér se ho však zastal. „Viděl jsem Messiho, Pelého, Maradonu i další slavné hvězdy hrát špatně. To přece ale není hřích," prohlásil Tabárez. Na výkonu hvězdného hráče našel i pozitivní stránky. „I když Luis nehrál dobře, měl tři velké šance a dvě z nich mu skvěle chytil brankář. Tak to u útočníků prostě občas chodí. Někdy to vypadá, jako by branka byla obrovská a spadne do ní úplně všechno, jindy tse před vámi branka zmenšuje, že se míč ani nevejde mezi tyče. Dokud ale Suárez bude hrát a bojovat, tak mě to netrápí, protože vím, že je to dobrý hráč."

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 90. J. Giménez Sestavy Domácí: Šanáví – Fasí (C), Gabr, Hegází, Abdal Šáfí – Alnaní, Hamad (50. Mursí) – Vardá (82. Sobhi), Saíd, Trézéguet – Muhsín (63. Kahraba). Hosté: Muslera – Varela, J. Giménez, Godín (C), Cáceres – Nández (58. C. Sánchez), Bentancur, Vecino (87. Torreira), De Arrascaeta (59. C. Rodríguez) – L. Suárez, Cavani. Náhradníci Domácí: Akramí, Haddarí, Almuhammadí, Ašraf, Gábir, Hamdí, Samír, Kahraba, Mursí, Shikabala, Sobhi, Salah Hosté: Stuani, Gómez, Urretaviscaya, Torreira, Sánchez, Rodríguez, Laxalt, Silva, Pereira, Coates, Silva, Campaña Karty Domácí: Trézéguet, Hegází Rozhodčí Kuipers – van Roekel, Zeinstra Stadion Centrální stadion (Jekatěrinburg)

