MS fotbal 2018

Trenér Martin Hašek: Video může zásadně změnit bránění rohů

První případ, kdy video mohlo zasáhnout, ale neučinilo tak, přišel ještě den před francouzskou penaltou. Při přestřelce mezi Španělskem a Portugalskem (3:3) vyvolal otázky souboj, který Diego Costa svedl s Pepém před vstřelením branky na 1:1. Útočník Atlétika Madrid měl zkušeného stopera atakovat loktem.

„Pepe se tam chytí za obličej, ale po chvíli hned vstane a zapojí se do hry. Opakovačky nebyly ideální, chtělo by to detailní kameru kvůli posouzení intenzity. Nešlo o úder do obličeje, spadá to do šedé zóny,“ vysvětluje Roman Hrubeš, proč souhlasí s verdiktem hlavního sudího a hru by nechal plynout.

Termínem „šedá zóna“ popisuje, jakým situacím se VAR věnuje a které naopak nechává být.