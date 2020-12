Česko pozná soupeře pro boj o MS, jak vypadají koše? Skupina smrti s Belgií

Jen jednou – v roce 2006 – se Česko mohlo chlubit účastí na mistrovství světa. Jinak počítalo jen samé bolestné krachy. Je na čase změnit zavedené pořádky. Reprezentace se dnes dozví soupeře v kvalifikaci o šampionát v Kataru v roce 2022. „Je to obrovské lákadlo, jde o největší turnaj na téhle planetě,“ rozplývá se trenér Jaroslav Šilhavý. Slavnostní losování proběhne dnes vpodvečer v Curychu (18.00, ČT sport, ONLINE na iSport.cz ). Koho Češi mohou dostat? Deník Sport představuje všechny týmy srovnané do jednotlivých košů a zároveň nastiňuje skupiny smrti a naděje.

Rozdělení do losovacích košů

„Je to obrovské lákadlo. Mistrovství světa je největší turnaj na téhle planetě. Věřím, že celý tým bude připravený. Výkonnost týmu se stále posouvá a já věřím, že se o postup popereme. Uvidíme, koho nám nalosují,“ prohlásil před losem kouč reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Evropské reprezentace se o postup na šampionát v Kataru utkají v deseti skupinách po pěti až šesti účastnících. Do pětičlenných skupin budou nasazeny čtyři celky, které se probojují do finále Ligy národů 2021 (Itálie, Belgie, Španělsko, Francie). Na světový šampionát postoupí přímo vítězové skupin. Týmy z druhých míst a dvojice z Ligy národů 2020/21 vytvoří tři čtveřice, v nichž se vyřazovacím způsobem na jeden zápas rozhodne o třech zbylých evropských účastnících závěrečného turnaje. Z Evropy se na turnaj dostane třináct zemí.

Dvě barážová místa z Ligy národů jsou momentálně pro národní tým zajímavá, jelikož Češi vyhráli svoji skupinu mladé mezinárodní soutěže. Zmíněné dvě pozice obsadí nejlépe postavení vítězové skupin Ligy národů, kteří skončí ve své kvalifikační skupině mimo první dvě příčky. Reprezentace tak potřebuje pro účast v baráži o mistrovství světa, aby minimálně pět týmů z šestice Španělsko, Francie, Itálie, Belgie, Wales a Rakousko skončilo v klasické kvalifikaci do druhého místa. Pokud výběr trenéra Šilhavého uspěje ve své kvalifikační skupině, náhradní variantu samozřejmě potřebovat nebude.

Bude to kalup. Česká reprezentace během následujícího srazu v březnu odehraje trojici kvalifikačních duelů. „V březnu nás čekají tři ostré zápasy kvalifikace mistrovství světa, které budou strašně důležité. Bude to náročné pro hráče i na organizaci. Stejný režim bude v září,“ prohlásil manažer národního mužstva Libor Sionko. Kvalifikace skončí téhož roku na podzim.

Kdy a kde se MS uskuteční

V pořadí dvaadvacátý šampionát se odehraje v Kataru od 21. listopadu do 18. prosince 2022. Bude to poprvé, co se světové mistrovství uskuteční v arabské zemi a zároveň se je naplánovaný mimo tradiční termín mezi červnem a červencem. Kvůli vysokým teplotám, které v Kataru panují v letních měsících, se šampionát odehraje mezi listopadem a prosincem. Turnaj se uskuteční na dvanácti stadionech v sedmi městech.