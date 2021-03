Kouč Belgie smekl: Na Čechy se krásně dívá. Souček je nebezpečná hrozba

Ve středu odklidili z cesty Wales (3:1), v Praze si v sobotu chtějí smlsnout na českých barvách. Belgičtí fotbalisté si ale uvědomují, že duel proti souboru Jaroslava Šilhavého nebude snadná záležitost. „Musíme předvést co nejlepší výkon,“ zdůraznil trenér Roberto Martínez. Na páteční tiskové konferenci velmi ocenil kvality příštího soupeře, logicky padlo i jméno českého lídra Tomáše Součka.

Dle žebříčku FIFA je Belgie nejlepší tým světa, český výběr ale nehodlá nikterak podcenit. „Bude to ještě těžší, než zápas s Walesem,“ uvědomil si Martínez. U videa své hráče pečlivě upozorňoval na Tomáše Součka. České kladivo z West Hamu, naposledy autora hattricku proti Estonsku (6:2). „Z pozice defenzivního záložníka je to velká útočná hrozba, velmi zapadá do filozofie českého týmu,“ chválil Martínez.

Velmi dobře si vysokého tahouna českého týmu pamatuje i Youri Tielemans, opora střední řady Belgie i Leicesteru. „Je nebezpečný ve vzduchu, výborný ve vápně, ale takhle veřejně vám neřeknu, jak ho bránit. Určitě nějaké tipy mám,“ řekl na páteční tiskové konferenci 23letý záložník.

Výkonnost českého týmu postupně roste, výborné renomé mu dělají hráči v zahraničních klubech a především Slavia, která naposledy v Evropské lize vyřadila Leicester i skotské Glasgow. „Znám hráče ze Slavie i z Premier League (Souček, Coufal, Vydra). Češi jsou skvěle organizovaní, výborní do ofenzivy, nebezpeční,“ vyjmenoval Tielemans, který musel v barvách anglického TOP klubu kousat nepříjemné vyřazení z pohárové Evropy.

Sílu českého týmu si dobře uvědomuje i belgický kouč. „Dávají rychle balony dopředu, jsou velmi dobří v přechodu do útoku. Moc pěkně se na ně dívá, užíval jsem si, jak hrají. Musíme odehrát co nejlepší zápas. Podobně jako s Walesem, kde jsem byl spokojený. Na jejich úvodní branku jsme dokázali zareagovat, ukázalo se, jak je na mezinárodním poli nutné být neustále koncentrovaný,“ pověděl Martínez.

Sestavy obou týmů ovlivňuje nepříjemná covidová situace. Češi se musejí obejít bez důležitého bundesligového kvarteta Pavlenka, Kadeřábek, Darida, Schick. Belgičané zase nastoupí bez náhradního gólmana Koena Casteelse, obránce Thomase Meuniera a záložníka Thorgana Hazarda.

Koronavirová opatření postihla i dalšího zkušeného zadáka Thomase Vermaelena, který se předčasně vrátil do svého japonského klubu z Kóbe. Vinou zdravotních problémů nemůže trenér Martínez v Praze využít ani záložníka Yannicka Carrasca. Delší dobu jsou zranění Axel Witsel, Nacer Chadli a především belgický kapitán Eden Hazard, který pracuje na návratu v Realu.