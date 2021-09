Barák za asistenci chválil Hložka: Extrémně chytrý hráč, jsem za něj šťastný

Vypadalo to jako precizně nacvičená akce. Adam Hložek na levé straně ve 34. minutě pláchnul běloruským obráncům a přesnou přihrávkou pod sebe na úroveň penaltového puntíku našel Antonína Baráka.

Opora Hellasu Verona se nerozmýšlela a levačkou jej z prvního dotyku poslala precizně k přední tyči kolem gólmanovy stojné nohy do protipohybu. Neměl nárok.

Jak jednoduché, jak efektivní. Žádná šablona, jen dokonalé souznění dvou inteligentních fotbalistů.

„Na to, jak se s Adamem známe de facto málo, tak je naše vzájemná spolupráce výborná. Sedli jsme si,“ začal Barák popisovat klíčový okamžik zápasu.

„Musím ho vyzdvihnout, protože je to extrémně chytrý hráč. Tohle jsou přesně situace, ve kterých poznáte kvalitu fotbalisty. Adam vám to dá přesně do správného prostoru ve správný čas a ještě do silnější nohy. Vše bylo přesně, jak mělo. U něj stačí udělat jen pohyb a on přesně ví, kam má přihrávat a co má dělat,“ děkoval zkušenější kolega devatenáctiletý klenot Sparty, jenž patřil k nejaktivnějším hráčům českého výběru.

Nastoupil sice možná trošku překvapivě na levém křídle, ale nevypadalo to, že by mu tahle pozice vadila. V koncovce sice Hložek dvakrát pálil nad, ale jinak byl u spousty nebezpečných momentů.

„Dělá mi radost s takovými hráči hrát a jsem upřímně šťastný, že má Česko zase takového hráče. Věřím, že bude jen růst, že ho čeká super sezona a pak nějaký zajímavý přestup do skvělé soutěže,“ pokračoval Barák.

Vysoký blonďák však neskládal kompliment pouze Hložkovi. Hrdý byl na celý mančaft. Ale nepochyboval o něm.

„Sice jsme absolvovali pořádně jen dva tréninky, protože pondělí bylo regenerační, ale měl jsem z týmu super pocit. Cítil jsem ze všech hroznou chuť a pohodovou atmosféru, která nás provázela už na minulých srazech, kdy jsme byli v tradičnějším složení,“ řekl.

Barák měl operovat pod hrotem Martinem Doležalem, jenž několikrát sklepl míč spoluhráčům do zajímavých pozic, ale řešení nebylo efektivní. Vždy něco scházelo.

„Martin tam měl super věci, výborně podržel balon a tím nám dával čas ho dostoupit a dohrnout útok. Měl přesné sklepávačky, ale bylo to tam dost přehuštěné,“ vysvětloval Barák.

V neděli večer v Bruselu proti favorizované Belgii, jež s deseti body vládne skupině E, to bude zcela jiný oříšek.

„Baráž máme asi skoro jistou, takže tam pojedeme vyhrát, abychom hráli ještě o první místo. Čeká nás velká kvalita, ale my jsme proti Belgii odvedli v Edenu super výkon a oni si to určitě pamatují. Když budeme stejně aktivní, šance přijdou,“ zakončil optimisticky.