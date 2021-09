Šilhavý: Stopeři už hráli lepší zápasy. Lukaku je neskutečný, belgický Koller

Plánovali jste být odvážní, aktivní, ale Belgii jste moc nepotrápili. Proč? A ukázalo se, že při tolika absencích hráčů ze základní sestavy je téměř nemožné konkurovat takovým týmům, protože český kádr není tak široký?

„Soupeři musím pogratulovat, hrál výborně. Čekali jsme to, ale to jsou opravdu tak kvalitní hráči... Jsou právem první na světě. Předvedli skvělý výkon hlavně v prvním poločase. Vyhráli zaslouženě. Nicméně úplně bez šance jsme nebyli, myslím tím brankové příležitosti. Asi takové čtyři vyložené jsme za stavu 0:2 měli. Kdyby Matěj Vydra proměnil, mohli jsme to zdramatizovat. Věřil jsem tomu. Ale nedali jsme a soupeř měl zápas pod kontrolou.

Proč jste se rozhodl pro Filipa Kašu?

„Chtěli jsme dostat Tomáše Holeše na pozici, kterou hrál v domácím zápase. Potřebovali jsme tedy klasického středního obránce a zvolili jsme Filipa. Ze začátku na něm byla vidět nervozita, pokazil malou domů, to byla chyba.“

A celková součinnost stoperské dvojice?

„Oba měli s Lukakem velký problém. Byl nezastavitelný, nazval bych ho takovým belgickým Honzou Kollerem. (úsměv) Dal gól, měl další šance, ať už byl u něj jeden nebo druhý stoper. Neskutečný hráč, síla. Těžko se hlídá, stopeři s ním měli velké starosti. Hráli už lepší zápasy.“

Jak to vypadá s Tomášem Vaclíkem?

„Přiznám se, že úplně nevím, jak to s Tomem teď je. V pondělí absolvuje vyšetření a pak se rozhodneme, jak naložíme se středečním zápasem.“

Proč šel do hry až později donominovaný Jindřich Staněk místo Filipa Nguyena?

„Jindra vypadal na tréninku velmi dobře, takže jsme ve spolupráci s trenéry gólmanem zvolili jeho. Vstoupil do těžkého zápasu jako nováček a zvládl to velmi dobře.“

Souhlasíte, že křídla Jakub Pešek s Adamem Hložkem jako jedni z mála obstáli, co se týče nebojácnosti? Zato záměr s Matějem Vydrou se moc nevydařil, protože dostával spíš balony na hlavu než do běhu...

„Všichni tři jsou brejkoví, rychlí hráči. Měli za úkol rozbíhat obranu a dostávat balony. Nedařilo se to úplně, jak jsme chtěli, nicméně třeba akce, kdy šel Matěj Vydra sám na bránu, byla skvělá. V následném řešení byl nevětší rozdíl mezi námi a soupeřem. My jsme na začátku prvních šest minut hráli, drželi míč, ale pak dostal balon Lukaku a bylo to 0:1. Zatímco když se můžeme dostat do hry brankou my, tak šanci neproměníme. Je to o kvalitě řešení.“

Jak velkou komplikací pro vás je tato porážka? Třetí Wales vyhrál, ztrácí na vás bod a má zápas k dobru.

„Ve skupině byla Belgie jasným favoritem, potvrdila kvalitu a dominanci. Už ji těžko někdo předhoní. My hrajeme o druhé místo s Walesem. U nich jsme nešťastně prohráli, takže jsou ve výhodě, ale zase příště hrajeme doma my. Uvidíme. Popereme se o druhé místo a o baráž.“