Barák: Lukaku je fajn kluk, máme dobrý vztah. Chyba byla v organizaci

PŘÍMO Z BELGIE | Zatímco v Ostravě proti Bělorusku vstřelil vítězný gól a vymýšlel další zajímavé akce, v Bruselu se Antonín Barák do hry až na pasáž v úvodu druhé půle tolik nedostal. Nejen díky fantastickému represinku dominovali domácí Belgičané. Češi jim to však na rozdíl od březnového mače v Edenu tentokrát hodně ulehčili. A Barákův kamarád Romelu Lukaku z toho těžil. One man show!

Je tahle prohra s ohledem na další průběh velkým problémem?

„Máme před sebou ještě tři zápasy (Wales doma, Bělorusku venku, Estonsko doma), které musíme zvládnout. Pak uvidíme, na co to bude stačit. My jsme si to nezkomplikovali v Belgii, mohli jsme s nimi třeba uhrát lepší výsledek doma. Tehdy jsme podali výborný výkon, chtělo to možná dotáhnout do vítězného konce. Nicméně když zvládneme tři zápasy, baráž bude hratelná. Bude to jen o nás.“

Zejména v prvním poločase jste byli strašně roztažení, Tielemans s Witselem sbírali balony a okamžitě je kolmými přihrávkami distribuovali na rozběhnutého Lukaka. Neměli jste zkrátit hřiště?

„Je pravda, že Tielemans s Witselem hodně tvořili hru. Připravovali jsme se na to, záměr byl, abychom co nejvíc od začátku byli aktivní a snažili se narušovat rozehrávku. Bohužel nám to nevycházelo podle plánu. Kolikrát jsme tam udělali špatné posuny nebo jsme nedostupovali, abychom jim rozehrávku lépe narušili. Přechod dopředu tím měli hodně zjednodušený. Byly tam velké díry, byla to naše chyba v organizaci. Měli jsme si to lépe ukočírovat a nehrát na tak velkém hřišti. Dali jsme jim moc prostoru.“

Komu nejvíc?

„Vyzdvihl bych celkovou kvalitu Belgie. Jejich největší individuality patří mezi špičkové hráče na světě, ale celý tým má obrovskou kvalitu. Fungovali velmi dobře. Řeknu to jednoduše: rozhodla kvalita. My i oni jsme měli dobré pasáže, ale oni to využili, my ne. Když jsme se potřebovali nadechnout a nějak to ustát, místo abychom dali na 1:2, tak dostaneme na 0:3. To nás hodně bolelo.“

Lukaku byl nezastavitelný, že?

„Za mě je to možná nejlepší hrotový útočník na světě. Vyzdvihnu tedy zrovna jeho. Navíc já se s ním znám, máme spolu dobrý vztah. Je to fajn kluk, pracovitý. Pod Contem udělal v Interu obrovský pokrok, strašně mu to pomohlo. Je to znát, vypracoval se ve světovou extratřídu. Stopeři to s ním měli těžké, ale s ním to bude mít těžké kdokoliv.“