Baráž: Soupeři se rýsují. Češi (zatím) mezi nenasazenými, kudy vede cesta?

Hraje se v podstatě už jen o jedno místo mezi nasazenými v baráži o MS. Češi už ji mají po sobotním večeru definitivně jistou, ale zatím stojí na nevýhodné straně mezi papírově slabšími. A jestli mezi nimi skutečně zůstanou, hrozí jim v prvním kole březnové baráže i třeba zápas v Portugalsku. Šance na zlepšení pozice je ovšem malá: muselo by se seběhnout asi pět věcí.

Sobotní výhra Walesu nad Běloruskem se čekala, jenže taky to znamená, že kvalifikace může z českého pohledu dopadnout docela tragicky. Vážně hrozí, že tým Jaroslava Šilhavého nezabere ani jedno z prvních dvou postupových míst ve své skupině. Nebýt úspěchu v Lize národů, už tenhle týden by mohli Češi mistrovství světa v Kataru 2022 pustit z hlavy.

Právě o výsledky z Ligy národů se ale můžou naštěstí opřít, ty jim totiž místo v březnovém play off už jistě garantují. Ale mezi nenasazenými. Alespoň zatím.

Při losu dvoukolové baráže, který bude 26. listopadu, by tedy byli pro první kolo taháni jako hostující tým na hřišti favorita typu Polska, Ruska nebo Portugalska. Poslední dva týmy opustily vedoucí pozice ve svých kvalifikačních skupinách v neděli: Rusové prohrou v Chorvatsku, Portugalci nečekaně padli doma se Srbskem. Takže musí do baráže, ale jistě bude díky získaným bodům nasazené, zatímco Chorvaté se díky výhře 1:0 radují z přímého postupu na šampionát.

Aby se tomuhle drastickému scénáři v play off o mistrovství světa Češi vyhnuli, potřebují dohromady tolik věcí, že se to zdá jako „Mission impossible“. Ale za zkoušku to ještě rozhodně stojí.

V první řadě je třeba porazit zítra doma Estonsko a myslet při tom na vlastní skóre. Čím lepší, tím případně větší šance na překonání některých soupeřů v tabulce týmů na druhých místech. A pak už nezbývá, než věřit v pomoc ostatních. Nejdřív hlavně Walesu, který musí prohrát doma s Belgií, aby se Antonín Barák a spol. dostali před něj na druhé místo ve skupině. To je zásadní podmínka, protože nasazených bude z celkových dvanácti jen šest celků výhradně právě z druhých míst kvalifikačních skupin s nejvyšším bodovým ziskem.

Zpátky k podmínkám. Češi kromě pomoci Walesu, nebo spíš Belgie, potřebují ještě dva, raději ale tři výsledky: aby Turci nevyhráli v Černé Hoře, Norové v Nizozemsku a Skotové musí prohrát doma s Dánskem. Stačí jedno nesplněné přání a je po naději.

Vypadá to bláznivě. A je. Cesta do Kataru patrně povede přes pořádně těžké zápasy.