Postup Čechů? Ne. Slávista věří Švédům. Jsou ostřejší, tvrdí Ousou

Ve slávistické kabině má vedle sebe bohatou skupinu českých spoluhráčů, takže po pátečním curyšském losu v ní bude o zábavu a štengrování postaráno. Jak vidí březnovou řež o šampionát v Kataru Aiham Ousou? Asi nebudete překvapeni, kapitán týmu Tre kronor do 21 let zůstává patriotem a favorizuje svoje barvy. „Češi si uvědomují, že to budou mít těžké,“ sdělil Ousou tamnímu listu Aftonbladet.