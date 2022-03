Souček je odhodlaný vyhrát i pro zraněné: Budeme bojovat za celý národ

Je to pro vás, tedy doufejme, pět nejdůležitějších dní reprezentační kariéry?

„Všichni hráči vnímáme, jaké dny nás čekají. Co čtvrtek a úterý znamená v našich životech. Po šestnácti letech se můžeme dostat na mistrovství světa, koncentrujeme se na zápas, co to jde. Hrál jsem na EURO. Vím, jak úžasný to byl zážitek. Světový šampionát je však ještě jiný level. Kdybychom postoupili, byl by to můj největší úspěch v reprezentační kariéře.“

Mužstvu chybí celá řada důležitých hráčů v čele s Patrikem Schickem a Vladimírem Coufalem. Budete muset hodně uzpůsobit hru?

„Každý zraněný hráč je ztrátou. Ale takový je fotbal, nemůžeme na to myslet. Všichni jsme tady po právu, zasloužíme si to. Budeme bojovat za celý národ, i za kluky, kteří tady nemohou být. Všichni jsme odhodlaní zítra zvítězit.“

I vhledem k absencím, cítíte větší zodpovědnost za tým?

„Cítím ji úplně stejně jak při prvním startu za nároďák. Už tehdy jsem se snažil udělat maximum, nejinak tomu bude i nyní. Na stejnou otázku jste se mě ptali, když jsem se stal kapitánem. I tehdy jsem říkal to samé. Prostě budu naplno makat, ať je moje pozice jakákoliv. Možná se budu snažit předat něco mladším hráčům, aby také odvedli maximální práci.

V neděli jste s West Hamem hráli proti Tottenhamu, za který nastoupil Dejan Kulusevski. Ve čtvrtek se potkáte znovu. Jde z něj respekt?

„V anglické lize má Švédsko mnoho hráčů, a je pravdou, že moje nejčerstvější zkušenost je právě s Kulusevskim. Poznal jsem ale i Elangu z United. Ale na to teď nemyslím, Premier League jde stranou, soustředíme se jen na reprezentaci a náš výkon.“

Bude vaší zbraní fyzická hra?

„Nechci prozrazovat naši taktiku. Celkově je fotbal o všech možných atributech, nejen o fyzické hře, ale i o mentální. Jde o souhrn mnoha věcí. Doufám, že náš tým má všechno v rovině. Nejenom, že budeme bojovat, ale že především najdeme cestu k vítězství.“

V uplynulých dnech se hodně řešila pozice Tomáše Holeše v sestavě. Měl byste ho radši po svém boku ve středu zálohy, nebo přijmete i jeho zařazení do středu obrany?

„Nechci to moc komentovat a napovídat soupeři. Holy je ve fantastické formě. Doufám, že ji přenese i sem.“

Švédsku bude chybět Zlatan Ibrahimovič. Kdo po něm převezme roli lídra?

„Ibra je jeden z nejlepších útočníků posledních dvaceti let. Má mé velké uznání, je to velká persona pro celé Švédsko. Chyběl by každému týmu. Budeme se soustředit na jiné hráče, ale především na sebe a na náš výkon.“

Původně jste měli odletět už v úterý, nakonec jste kvůli poruše letadla přicestovali až den před zápasem. Je to problém?

„Hlavně doufám, že se bude opakovat historie z mistrovství Evropy.“