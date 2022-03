Mundial: Švédsko inspiruje. Zlatan jako Chuck Norris. Je Barca zpět?

Největší zápas pro českou reprezentaci v bojích o mistrovství světa za posledních sedmnáct let je tady. Tým Jaroslava Šilhavého se v Solně postaví domácímu Švédsku, jehož fotbalové cestě jsme věnovali značnou část nového dílu Mundialu, pořadu a podcastu iSport.cz o zahraničním fotbale.

Na čem stojí způsob hry švédské reprezentace, proč se už léta nemění a čím to, že je tak konzistentním týmem? Proč země v posledních letech produkuje stále lepší fotbalisty a jak zapadá švédský systém do širšího skandinávského kontextu výchovy hráčů? Podíváme se i na největší legendu celého skandinávského fotbalu - Zlatana Ibrahimovice. V čem spočívá jeho dlouhověkost, čím se přerodil ze spratka do fotbalového Chucka Norrise a jak přijal i roli mentora a žolíka?

Nový Mundial se ale věnuje i velké výhře Barcelony 4:0 nad Realem Madrid. Jak se trenérovi Xavimu podařilo za 134 dní od převzetí kádru vybudovat tým, který je znovu konkurenceschopný a vybojoval svou nejvýznamnější výhru za poslední roky? Míří Barcelona zpět na vrchol?

0:00 V čem může Česko inspirovat švédská fotbalová cesta?

19:15 Jak se ze Zlatana stal Chuck Norris fotbalu a jak přijal roli žolíka?

29:56 Míří Barcelona pod Xavim zpět mezi špičkové evropské týmy?

41:29 Jakou šanci mají Češi proti Švédsku a jak by ho mohli překonat?