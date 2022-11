Prezidentův syn skóruje. Slavný Weah má následovníka: Chci být sám sebou!

Jeho táta je symbolem Libérie – sportovním i politickým. On už ale nevyrůstal ve slumu jako George, narodil se v New Yorku, takže si zvolil americké občanství a tomuhle národu teď pomáhá na mistrovství světa k úspěchu. Díky gólu 22letého Timothyho Weaha byly USA blízko výhře v prvním utkání, tu jim vzal penaltou Velšan Gareth Bale.

Měl celkem čtyři možnosti, jakou zemi si zvolí k reprezentování. Po otci Libérii, po matce Jamajku a po trvalém bydlišti rodičů taky Francii. Zrovna ta chtěla mladého Timothyho Weaha nejvíc a nabízela mu působení v jejím mládežnickém systému. Nakonec si zvolil Spojené státy, svou rodnou hroudu.

„Mé rozhodnutí nebylo vůbec těžké. Miluju tuhle zemi a taky své spoluhráče,“ prohlásil.

Jeho otec je ikonou Libérie. Byl hvězdou AC Milán, v roce 1995 získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy, a když končil bohatou kariéru, dal se na politiku. A i v ní perlí. Od ledna 2018 je prezidentem západoafrické republiky, předtím působil tři roky v Senátu. O prezidentské křeslo se ucházel už v roce 2005, tenkrát ještě neúspěšně.

„Můj otec opravdu hluboce miluje Libérii a pomáhá jí, jak může. Takže když se nakonec dostal do vedení republiky, byla to ta nejlepší věc, která se zemi mohla stát,“ komentoval to Timothy později.

Tehdy při první neúspěšné otcově kandidatuře mu bylo pět let, spolu si toho času nejčastěji kopali na Floridě, kde měla rodina taky sídlo, než se přestěhovala zpátky do New Yorku. Rok strávil v akademii Red Bullu, než dostal nabídku od PSG. A protože i tam mají Weahové zázemí, a Francie silně stála o získání Timothyho do svého mládežnického systému, čtrnáctiletý chlapec si sbalil kufry a znovu se přestěhoval.

„Vybral jsem si PSG, protože je to největší klub ve Francii a pro mladého kluka, jako jsem já, je to šance, kterou jsem nemohl odmítnout,“ vysvětloval své rozhodnutí. Jeho výhodou bylo, že kromě angličtiny plynně ovládá i francouzštinu.

Za tři roky se propracoval k profesionální smlouvě, nastoupil do pěti ligových zápasů, dal i jeden gól, ale víc se v kádru s Neymarem nebo Ángelem Di Maríou neprosadil. Nicméně zrovna v té době se definitivně rozhodl pro reprezentaci USA, Francie dostala košem. K debutu ho v březnu 2018 povolal Dave Sarachan, předchůdce současného kouče Gregga Berhaltera.

„Můj táta byl jeden z nejlepších hráčů a já chci jít v jeho stopách. Ale chci se také prosadit, individuálně, ale dosáhnout něčeho i se svým mužstvem. Chci být Timothy Weah, být sám sebou a přesto jít ve stopách táty,“ říkal novinářům, když se poprvé objevil v seniorském americkém dresu.

Po utkání s Walesem mají tahle slova o dost větší váhu. Naběhl si na přihrávku Christiana Pulisice a míč pravačkou prudce šoupnul do brány, 1:0 pro USA. A obecně výborný a chválený výkon. Jenže Američani své vedení neudrželi, deset minut před koncem jim dva body odkrojil z penalty Gareth Bale.

Třeba to ale nebylo naposledy, kdy syn slavného otce zazářil. A postrčí USA dál…