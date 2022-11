Levý: Gól po Messiho ztrátě. Argentina měla pocit, že se nemůže nic stát

Třetí den šampionátu v Kataru nabídl mimořádnou senzaci. Saúdská Arábie zdolala favorizovanou Argentinu 2:1, Messimu a spol. skončila série 36 zápasů bez prohry. Co znamená ztráta na úvod skupiny C pro jeden z nejsilnějších týmů na turnaji? „Argentina bude mít starosti,“ říká expert deníku Sport a webu iSport.cz Stanislav Levý.

Jak vstřebáváte první šok na mistrovství světa?

„Jde o ohromné překvapení. Argentina dala v první půli rychlý gól, v zápase dominovala, tři branky jí neuznali pro minimální ofsajdy. Asi měli její hráči pocit, že se nemůže nic stát. Vyrovnání od Saúdské Arábie na začátku druhého poločasu je dostalo absolutně z rytmu, úplně je to vykolejilo. V některých situacích hrála obrana Saúdské Arábie celkem vysoko, pro mě bylo jen otázkou času, než dají Argentinci druhý gól. Pak by nebylo co řešit. Ale pojišťovací gól Argentinci nepřidali, pak vypadli z rytmu a už šlo jen o dobývání branky, speciálně poté, co dostali gól na 1:2. Chyběl tomu nápad, překvapení. Saúdové bránili na hranici sebeobětování, proto došlo k takovému překvapení.“

Podcenili Argentinci zápas proti papírově nejslabšímu soupeři ve skupině?

„Už na začátku mohlo dojít k uspokojení. Messi měl velkou šanci, pak šli z penalty do vedení, neuznali jim další tři branky. Vytvářeli si nebezpečné situace, mohli mít pocit, že se jim nemůže nic stát, že dají druhý gól a zápas bude vyřešený. Ale vyrovnání je opravdu zaskočilo.“

Chybělo Argentině víc přímočarosti?

„Když se podíváte na statistiky, ve všem Argentinci dominovali. Držení míče, počet střel na bránu, mimo branku, rohové kopy… V ofenzivě to bylo proti zhuštěné obraně ve druhém poločase dost stereotypní. Ale jinak by se zápas hodnotil, kdyby dali v prvním poločase branku na dva nula.“

Překvapil vás výkon hráčů Saúdské Arábie, kteří někdy až na hranici sebeobětování uhlídali největší hvězdy favorita?

„Jejich trenér Herve Renard dlouhodobě ukazuje, že ví, co chce hrát, dokázal to přenést i na hráče Saúdské Arábie. Byli disciplinovaní, kondičně výborně připravení. Měli tam samozřejmě i věci, které k těmhle národům patří. Zůstávali ležet, kolikrát simulovali, aby vyvedli soupeře trošku z tempa, ale s tímhle se u takových mužstev dá počítat.“

Prospěje ztráta favorita dalšímu průběhu mistrovství?

„Jde o jeden zápas, teď je brzy na to říkat, že se odhady na vývoj mistrovství nějak změní… Pořád říkám, že Evropa bude hrát prim, jsem zvědavý především na souboj s Jižní Amerikou, což jsou pro mě hlavně Argentina a Brazílie. Ale Argentina bude mít svých starostí dost, zápasy proti Mexiku a Polsku nebudou nic jednoduchého.“

Argentina - Saúdská Arábie: Podívejte se na dvě slepené trefy jako šok pro favorita Video se připravuje ...

Co taková porážka udělá s Argentinou do dalších dvou zápasů proti těžkým soupeřům, které zmiňujete?

„Argentina byla už před mistrovstvím řazená k favoritům, byla pod tlakem domácích médií i fanoušků. Nebude to mít jednoduché, sám jsem zvědavý, jak na tuhle situaci zareaguje.“

Mohl zahrát lépe Lionel Mesi?

„Spíš jde o celkové pojetí Argentiny, která je hodně závislá na Messim. V první půli určitě byl hráčem, který dal zápasu ráz, vtiskl mu svůj štempl. Ale ve druhé půli se víceméně k ničemu nedostal, byl neviditelný. Navíc první branka soupeře padla po jeho ztrátě uprostřed hřiště, i když dvojice středových obránců určitě neudělala u té situace dobrou práci.“

Rozhodčí nastavil téměř čtrnáct minut, co na tenhle trend mistrovství říkáte?

„Četl jsem, že se o to zasadil Pierluigi Collina (bývalý uznávaný mezinárodní sudí). Může to vymítit zbytečné věci, kdy hráči zůstávají ležet na trávníku a zdržují. Ale když se nastavuje deset, dvanáct minut, nervozita a tlak na rozhodčí je daleko větší, čas utíká. Ale takový je trend, až mistrovství ukáže, zda je to správné, zatím se mi to jako správné jeví.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10. Messi Hosté: 48. aš-Šahrí, 53. al-Dawsarí Sestavy Domácí: Em. Martínez – Molina, C. Romero (59. Li. Martínez), Otamendi, Tagliafico (71. Acuňa) – de Paul, Paredes (59. Fernández) – Di María, Messi (C), A. Gómez (59. J. Álvarez) – La. Martínez. Hosté: al-Uwajs – Abdulhamíd, Tambaktí, al-Bulajhí, aš-Šahrání (90+9. al-Brajk) – al-Burajkán (89. Asírí), Kanú, al-Málkí, al-Farádž (C) (45+4. al-Ábid, 88. al-Amrí), al-Dawsarí – aš-Šahrí (78. al-Ghanám). Náhradníci Domácí: Rulli, Armani, Martínez, Foyth, Montiel, Pezzella, Acuňa, Mac Allister, Palacios, Fernández, Rodríguez, Almada, Correa, Dybala, Álvarez Hosté: ar-Rubají, al-Aqídí, al-Amrí, al-Ghanám, ad-Dawsarí, Mádú, al-Brajk, an-Nadžií, Báhibrí, al-Abúd, Utajf, al-Ábid, al-Hassan, Asírí Karty Hosté: al-Málkí, al-Bulajhí, al-Dawsarí, Abdulhamíd, al-Ábid, al-Uwajs Rozhodčí Vinčić – Klančnik, Kovačič – Ndiaye. Stadion Lusail Iconic Stadium, Lusail.