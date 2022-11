Romário napsal Neymarovi: Jsi f*cking great! Tvoje chvíle přichází, víš to?

Nejsou to super angažmá. Ani vyhrané ligové tituly či počet noblesních tref v nablýskané společnosti Champions League. Jestli se v Brazílii u fotbalistů něco hodnotí, jsou to úspěchy v národních barvách. Pelé, Ronaldo či Romário by mohli o zlatých večerech vyprávět celé týdny. Ale co Neymar? Dočká se i on?