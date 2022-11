Sex na MS ve fotbale? Kouč řekl, kde má hranici. Dcera mu chodí s hvězdou

„Vůbec mi nevadí, když mají hráči sex v noci před zápasem, ale nějaké orgie už by byly za hranou,“ vysvětlil svůj pohled. Přitom se traduje, že sexuální vybití může negativně ovlivnit sportovní výkon.

Zakazovat sex před zápasem? „To je šílenost, podle mě je to naprosto normální,“ má jasno Enrique. „Pokud tedy samozřejmě v noci před duelem nepořádáte nějaké orgie, to by nebylo ideální. Ale když koučuju v klubu, hráči jsou v noci před zápasem doma a není to nic, co by mě dělalo starosti.“

„Pokud to dělají, tak proto, že to potřebují a chtějí. Ale jak říkám - s rozumem! Každý se svým parnerem. Je to normální,“ vykládal s nadsázkou španělský trenér. „Když jsem já sám hrál a byl před zápasem doma, s manželkou, tak... prostě jsme dělali, co jsme museli,“ smál se Enrique.

Ten má navíc minimálně jeden vztah ve svém týmu hodně blízko před očima. Jeho dcera Sira Martinezová totiž chodí s vyrůstající hvězdou Ferranem Torresem, který jí také věnoval svůj gól v úvodním zápase MS s Kostarikou. A místo v sestavě má ofenzivní hráč Barcelony prakticky jisté... „Kdybych ho nenasadil, tak by mi urazila hlavu,“ bavil Luis Enrique fanoušky.