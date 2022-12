Konec jedné éry. Belgie hledá obětního beránka. Převezme tým ikona?

Belgie v posledních letech patřila zaslouženě mezi hlavní fotbalové bašty, jenže už to vypadá, že potenciál jedné nesmírně silné generace zůstane nenaplněn. Důvod? Asi do značné míry smůla, ale jednoznačně také staré šrámy a nabubřelé ego některých aktérů.

O hádkách a nedorazech v belgické šatně by se dala napsat celá kronika. Už na začátku turnaje překvapil Kevin De Bruyne, který veřejně prohlásil, že týmu nevěří, protože je starý. Jednalo se však pouze o vrcholek ledovce.

Veřejnost čekala zázrak proti Chorvatsku. Kdyby to vyšlo, možná by se fotbalová nálada v zemi změnila, ale zápas připomínal absurdní drama Samuela Becketta Čekání na Godota. Ten taky nikdy nepřišel, stejně jako belgické góly na turnaji, když nebudeme počítat jednoho tuláka Michyho Batshuayiho proti Kanadě.

Přitom proti Chorvatsku stačila jediná přesná trefa. Jediný Lukakův zásah z těch několika big šancí, které Big Rom měl. Nepoštěstilo se.

SESTŘIH: Chorvatsko – Belgie 0:0: Velké šance v druhé půli, svěřenci Martineze končí Video se připravuje ...

Zasáhla asi nerozehranost a také možná skutečnost, že Lukaku ještě nebyl stoprocentně fit. „Ve druhé půli to konečně vypadalo, že vepředu máme útočníka, ale Big Rom neproměnil ani jednu ze svých tří šancí, přitom jediný gól by pravděpodobně na postup stačil. Zmar!“ Píše list Het Laatste Nieuws.

Španělský portál AS okomentoval vystoupení obrovitého útočníka mnohem drsněji. „Lukaku naservíroval masterclass o tom, jak miliony Belgičanů budou dlouhé měsíce pronásledovat noční můry. Pravou, levou, břichem, všechno jedno.“

Lukaku se však dočkal i zastání od svého rezignujícího kouče Roberta Martíneze. „Udělat z Romela obětního beránka by bylo až příliš snadné,“ hlesl. Má pravdu, Belgie si totiž turnaj prohospodařila mnohem dříve než ve druhé půli zápasu s Chorvatskem, nehledě na fakt, že ve chvíli, kdy se Lukaku objevil na hřišti, konečně přišly i velké belgické šance.

Lukaku po zápase schovával tvář v dlaních a útěchu hledal u Thierryho Henryho. Na odpis by přitom mohli být jiní hvězdní členové zlaté generace. Kevin De Bruyne často působil jakoby se ho šampionát netýkal a byl to právě on, kdo v médiích rozdmýchal nepohodu uvnitř kabiny.

Kompany a spol.

V takové atmosféře snad ani nešlo reálně přenést na hřiště fotbalový um, jež bezpochyby belgické plejery zdobí. Jako první to odnesl trenér Roberto Martínez, jak to v moderním fotbale chodí.

Jedna velká nenaplněná éra belgické kopané končí a španělský kouč půjde o dům dál. Jeho rezignace nepřekvapila a spíše se jednalo o symbolické gesto v době, kdy už to měl za pár. Smlouva mu totiž měla vypršet na konci kalendářního roku.

Belgická média okamžitě začala spekulovat o možném nástupci španělského stratéga. Zatím se zůstalo primárně v domácích vodách a jedno jméno se objevuje možná překvapivě opakovaně.

Mluví se o teprve šestatřicetiletém Vincentu Kompanym, který momentálně řídí anglické Burnley v honbě za návratem do Premier League velmi úspěšně. Anglický tým totiž před MS vedl The Championship.

Kompany pověsil kopačky na hřebík relativně nedávno, patřil k oporám Manchesteru City a jeho jmenování by do jisté míry mělo opodstatnění. S mnoha hráči se v reprezentaci potkával coby hráč, když společně válčili třeba na MS 2018. Je však otázkou, zda by takový krok pomohl všem stranám a neudělal by více škody než užitku.

Výrok De Bruyneho? Už to má na háku, říká Podaný. Moc kamarádů mu to nepřidá Video se připravuje ...

Kompany ještě nemá jako kouč dostatek zkušeností a belgická reprezentace nyní potřebuje spíše otřelého a respektovaného lodivoda, který dá rozhrkanou bárku do kupy.

A kdo jsou další kandidáti první rundy domácích trenérů? V belgickém tisku padají jména jako Michel Preud'homme, současný trenér Monaka Philippe Clement nebo Hein Vanhaezebrouck z Gentu. Zároveň ale média připouštějí, že se dost možná bude hledat další zahraniční odborník.

Budoucí kouč fotbalových Red Devils bude muset kromě zlepšení ovzduší v týmu myslet také na generační obměnu. Proti Chorvatsku Belgičané nastoupili s věkovým průměrem téměř 31 let. Výměna stráží proto může znamenat i lepší atmosféru a výsledky.

Je jasné, že tahle parta Red Devils už bude navždy v historii belgického fotbalu známá jako ta, která mohla dokázat velké věci, ale...