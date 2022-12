Samba, nebo balkánská zkušenost? Nastává čas starců, míní Modrič

Od roku 1998, kdy se Chorvatsko poprvé na turnaji objevilo jako autonomní země bez jugoslávské kontroly, posbíralo stejný počet medailí z mistrovství světa jako jeho dnešní soupeř – Brazílie. Jen krapet jiné hodnoty, bronz právě z roku 1998 a čtyři roky staré stříbro. Brazilci byli za stejnou dobu druzí a v roce 2002 vyhráli.

Dvě totálně rozdílné země, dva docela srovnatelné úspěchy.

V Brazílii je fotbal vepsán do osudu snad každého kluka, a jde jen o to, jestli u něj vydrží, nebo radši začne pinkat třeba volejbal. Když ho nespolkne obrovská míra kriminality v zemi…

Chorvatsko je rádo, když někde vyškrábne pár peněz na umělku, drtivá většina místních týmů živoří ve špatných podmínkách, a kdo umí jen trochu kopat, sní, že si ho všimne Dinamo Záhřeb, nebo aspoň Hajduk Split.

Přesto tahle země chrlí fotbalisty světové úrovně, pod čímž často bývá podpis tamního „kolbenkáře“ Zdravka Mamiče. Zčásti zasloužilého fotbalového činovníka Dinama, jenž přes tento klub prodával své odchovance do Premier League, Serie A a dalších top evropských lig, z větší ale taky uznaného bandity, který se už roky schovává před zákony v Bosně a Hercegovině.

Co je víc? Tanečky proslulých Brazilců Richarlisona, Neymara a spol., kteří se pro tuhle nádheru vysloveně narodili, nebo odolnost výjimečné kostkované generace vyrůstající v dobách jugoslávského konfliktu v čele s Lukou Modričem, Ivanem Perišičem a Andrejem Kramaričem?

Ti první na velkou medaili ještě čekají, Brazílie na světovém šampionátu „bodovala“ naposledy v roce 2002, kdy vyhrála. Bylo to v éře Ronalda, Ronaldinha, Cafú…

Ti druzí málem došli až na vrchol minule v Rusku. Chorvati si mohli díky Modričovi a dalším připomínat jímavou jízdu za bronzem v roce 1998, kterou řídili třeba Robert Jarni, Davor Šuker, Robert Prosinečki a kapitánoval jim Zvonimir Boban.

„Nikdy nás nepodceňujte. Kdo to udělá, bude litovat,“ vykládá až výhrůžně trenér „kostkovaných“ Zlatko Dalič. Jeho slova pak podtrhují výkony svěřenců: Marcelo Brozovič vytvořil v osmifinále proti Japonsku rekord historie mistrovství světa v počtu naběhaných kilometrů za jeden zápas, měl jich 16,7, k čemuž mu samozřejmě pomohlo, že se prodlužovalo.

A pak se Modrič vykroutil z otázky na své pokračování v reprezentaci až do příštího šampionátu v Kanadě, USA a Mexiu větou, že se „uvidí“. Nevyloučil, že ho fanoušci možná uvidí v kostkách i v jeho 40 letech.

Nejdřív ale tenhle luxusní souboj. Brazilci už vědí, že mají úplně zpátky svou zraněním ohroženou hvězdu Neymara, ta vyrovnala díky gólu v osmifinále proti Jižní Koreji své předchůdce Ronalda a Pelého, když jako třetí Brazilec skóroval na třetím mistrovství. I za vážně nemocného Pelého právě Titeho výběr hraje, což dokázali roztaženým transparentem s jeho jménem.

Nastává čas starců, hlásí Modrič

V základní sestavě pro osmifinále mistrovství světa měli šest třicátníků. V kádru najdete už jen další dva. Chorvatsko prostě sází na zkušenost, jejímž symbolem je Luka Modrič, kapitán, držitel Zlatého míče, sedmatřicetiletý „kmet“.

Ve tváři už je maličko strhanější, ale na hřišti? Kdepak. Luka Modrič dál imponuje v chorvatském dresu i barvách Realu Madrid. Vzpomeňte si na jeho famózní šajtli ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Chelsea, již proměnil Rodrygo v úžasný gól. V Kataru si jede veterán to svoje, nejinak tomu bude ve čtvrtfinále proti Brazílii. „Nejsme favoritem, ale my statistiky nečteme,“ pronesl na tiskové konferenci v Press centru v Dauhá. Mluvil o věku, dalších mistrovstvích i porovnání s týmem z minulého šampionátu v Rusku, kde Chorvaté došli do finále.

Trenér Zlatko Dalič řekl, že to není vaše poslední mistrovství. Co vy na to?

„Nemůžu říct nic. Nemám jasno o budoucnosti. Jak dlouho budu hrát za Chorvatsko? Jak dlouho budu vůbec hrát? Na sto procent se soustředím na Brazílii, ale vím, jaký mám věk. Kdybyste měli recept na mládí, dejte mi ho.“ (usměje se)

Jste mezi osmi nejlepšími. Čekal jste to?

„Máme mladý tým, nový. Postup do čtvrtfinále je pro nás velký úspěch. Možná že nemáme tak dobrý tým jako v Rusku, ale pořád je velmi dobrý.“

A také zkušený.

„Hrajeme proto, že nás to baví, vždycky se snažíme udělat nejvíc, co můžeme, Brazílie na to může být připravena. Někdy jsme lepší, jindy horší, ale když začne druhá část mistrovství, nastává čas starších.“

V Realu hrajete s Brazilcem Viníciem Júniorem, který o vás mluvil jako o svém učiteli.

„Je pěkné slyšet, že mi dává takové komplimenty. Máme velmi silný vztah. Od té doby, co k nám přišel, udělal velký progres. Ukazuje to v Realu i teď na světovém mistrovství. Ale teď máme rozdílné plány, jiné spoluhráče.“

Poradíte mužstvu, jak na něj? Na levém křídle je nepolapitelný.

„Když to bude potřeba, rád pomůžu, abychom mu udělali těžký zápas. Každý reprezentujeme svoji zemi. Jsem rád, že ho uvidím, i další hráče, jsme přátelé a po zápase zase budeme. Ale během něj uděláme všechno pro svoji zemi.“

Nebudete unavení? S Japonskem jste odehráli prodloužení i penaltový rozstřel.

„Každý zápas je individuální, uvidíme. Ale není důvod, abychom nebyli fit. V prodloužení i při penaltách jsme ukázali, že jsme silní mentálně, zlepšujeme se. Vítězství nám přidalo další sebevědomí.“

Jak na Brazílii?

„Mají fenomenální hráče v záloze, obraně, útoku. Je to pro nás velká výzva, ale život už je takový. Jsme malá země, udělali jsme takový úspěch na minulém mistrovství, to je rarita, jenže my máme velký sportovní talent.“