Stadion z kontejnerů už půjde k zemi. Co s dalšími? Luxusní hotel i klinika

PŘÍMO Z KATARU | Unikátní projekt jde do druhé části. Stadion 974 v Dauhá, kde se odehrálo osm utkání fotbalového šampionátu, už vítá čety, které ho rozeberou, naskládají do lodních kontejnerů a vyšlou do světa.

Je to dobrá lokace pro fotku. Ale je třeba dorazit včas, brzy už nebude co zvěčnit. Podle toho to kolem tuze zajímavé stavby nedaleko přístavu v Dauhá vypadá. I když tak trochu v místním katarském zvyku…

Rodinka přijede autem, vyskočí z něj, udělá pár snímků u nápisu STADIUM 974 a jede dál. Památka na stánek, kam se vejde 44 089 lidí a například Brazílie tady předvedla poločas snů v osmifinále proti Koreji, je však doma.

Brzy tady bude holá pláň. Kolem barevných tribun už popojíždějí plošiny a další stroje, akce začíná. Nejprve je nutné uvolnit okolí, bylo zde několik velkých pevných stanů, v něm tiskové středisko, prostory pro pořadatele, vchody, kde každý prošel bezpečnostním rámem. Poté přijde řada na hlavní cíl.

Stadion vytvořený z lodních kontejnerů (je jich 974, proto ten název) a dalších komponentů z kovu, které však nejsou k sobě svařované, nýbrž jedině sešroubované, bude rozebrán. Firma, která ho stvořila, proto vytvořila speciální aplikaci, která eviduje díly. Každý má svůj QR kód, při obnově budou „zedníci“ hned vědět, kam co patří.

Jednou z hlav světově nevšedního projektu je i Čech. Pavel Hladík, který kopal za mládežnické reprezentace, vyrůstal s pozdějšími reprezentanty Karlem Pitákem a Rudolfem Skácelem, je totiž expert na tyto obří stavby. Na 974 zanechal klíčovou stopu. „Stadion je velký barák, to mě baví,“ říká muž, který dál působí v arabském světě, nyní se podílí na projektech v Rijádu.

Přesto sleduje osud čísla 974. Původně měla aréna stát v Kosovu. Malý stát ho chtěl využívat jako sídlo národního mužstva. Jenže nedopadlo to. „Na to nemáme peníze. Kdo by to zaplatil. Je nutné převést 974 kontejnerů,“ připustí Beni Simitči, Kosovan léta žijící v Česku, jenž v rodné zemi vede futsalovou reprezentaci.

Důvod trefí přesně, jen s počtem kontejnerů to maličko podcenil. „Číslo není dané, odhaduju šest až osm tisíc,“ prozradí Hladík. To je šílené numero.

Přesto Uruguay na přesun přistoupila, chce totiž pořádat společně s Argentinou a Chile a Paraguayí šampionát za osm let. Stadion rozebraný na částice proto čeká cesta dlouhá 13 tisíc kilometrů.

Jaký bude osud ostatních katarských stadionů?

Lusail (kapacita: 88 966)

Téměř devadesátitisícová kapacita je pro Katar všedních dnů zbytečná. Proto se odmontují sedačky, které budou využity na afrických stadionech (tam poputují sedadla i z dalších arén). V areálu vzniknou obchody, škola, restaurace i zdravotnické zařízení.

Stadion Lusail. Stadion Lusail s kapacitou 80 000 diváků bude ztělesňovat ambice Kataru a jeho vášeň pro sdílení arabské kultury se světem. • Foto Profimedia.cz

Al Bayt (kapacita: 68 895)

Střecha připomínající stan půjde pryč, zmizí sedačky. Osud bude podobný jako u Lusailu. Vznikne zde pětihvězdičkový hotel, nemocnice sportovní medicíny a nákupní centrum.

Stadion Al-Bayt, jedno z dějišť fotbalového MS v Kataru 2022 • Foto Profimedia.cz

Education City (kapacita: 44 667)

Místa budou zredukována na polovinu, pro své akce ho bude využívat studenti katarské univerzity.

Pohled na stadion Education City v Al Rayyan v Kataru • Foto Profimedia.cz

Al Thumama (kapacita: 44 400)

Rovněž bude kapacita snížena na polovinu, dál bude hosti sportovní utkání. V lokaci vznikne také hotel a sportovní klinika.

Letecký pohled na stadion al-Thumama v katarském hlavním městě Dauhá • Foto Profimedia.cz

Ahmad Bin Ali (kapacita: 45 032)

Stadion zůstane v podobě, která je známá z mistrovství světa. Pro duely Qatar Stars League, místní první ligy, ho bude využívat tým Al Raján.

Letecký pohled na stadion Ahmada bin Alího v katarském městě Al-Raján. • Foto Profimedia.cz

Janoub (kapacita: 44 325)

Kapacita bude zredukována na poloviční, zápasy zde bude hrát klub nejvyšší soutěže Al Wakrah.

Vnější pohled na stadion al-Janoub v Dauhá, který bude hostit zápasy mistrovství světa ve fotbale 2022 • Foto Profimedia.cz

Khalifa (kapacita: 45 857)

Nejstarší ze všech stadionů zůstane stále stejný. Bude jej dál využívat reprezentace - například pro utkání Gulf Cupu.