Ohlasy na los: Anglie je lákadlo, před čím varuje trenér Southgate?

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Jednoznačný favorit je Anglie. My ostatní jsme hodně vyrovnaní. Ale my chceme postoupit a soupeře si vybírat nemůžeme. Bereme to s pokorou a respektem. Ať bychom dostali kohokoli, tak by naše myšlenka na postup byla stejná. Anglie je kolébka fotbalu, silný tým, silná liga, pro lidi to bude lákadlo stejně jako pro nás zahrát si ve Wembley. To je velká motivace. Na mistrovství světa hrála Anglie výborně, teď vyhrála skupinu Ligy národů, mají Harryho Kanea, ale nebojíme se jich a pokusíme se je překvapit. Bulharsko je tradiční tým. V zemích bývalé Jugoslávie se vždy rodili zajímaví hráči, k tomu emotivní fanoušci. Rozhodně to nebude jednoduché."

Martin Malík (předseda FAČR): "Jsem spokojený. Skupina je hodně vyrovnaná, není tam vyloženě slabý tým. Věřím, že nám to bude vyhovovat. Sám jsem si přál z prvního koše Itálii, ale Anglie mi rozhodně nevadí a z pohledu atraktivity je to top. Budeme se snažit utkání rozmístit po celé republice, aby fanoušci nemuseli na všechny zápasy jezdit jen do Prahy. Cílem je postoupit a pokud možno z první pozice."

Tomáš Vaclík (brankář ČR): "Složení skupiny je velice zajímavé. Hlavním favoritem je Anglie, která má poslední dobou skvělé výsledky a má celý tým z Premier League. Bude to i tahák pro fanoušky, i pro nás to bude zajímavá konfrontace. Proti Anglii jsem hrál jen za mládežnické výběry. Hodně kluků si Anglii přálo, tak jim to určitě udělalo radost. Já tam viděl spíše Švýcarsko. S ostatními týmy moc zkušeností nemám. Jen vím, že hodně hráčů Kosova působí ve Švýcarsku. Hrají poprvé kvalifikaci, vyhráli svojí skupinu v Lize národů, tak tam určitě bude euforie. Věřím, že z této skupiny máme šanci postoupit."

Filip Novák (obránce ČR): "Je to těžká skupina, ale zároveň hratelná. Nejsilnější je Anglie, ale i ona je hratelná. Bulharsko, Černá Hora a Kosovo jsou všechno týmy s horkou krví a bude to vyhecované a musíme se na to dobře připravit. Já si přál z prvního koše co nejlehčího soupeře, což Anglie není, ale zas to klukům a fanouškům splní sen zahrát si ve Wembley. Bude to zajímavé porovnání. S ostatními týmy moc zkušenosti nemám, ale za Bulharsko hrají dva mí bývalí spoluhráči z Midtjyllandu, tak jim napíšu a popíchnu. Všechno jsou to podobné týmy s podobným stylem fotbalu. Anglie určitě bude chtít být první, ale věřím, že my jim to neusnadníme."

David Pavelka (záložník ČR): "Skupina je to zajímavá, všichni soupeři jsou kvalitní, i když trochu nečitelní pro fanoušky. Přál jsem si hrát proti spoluhráčům a teď se mi to poštěstí hned několikrát. Anglii jsem si přál. Je to atraktivní soupeř pro fanoušky i hráče. Bude to zážitek. Jejich síla je obrovská, mají to nabušené individualitami v čele s Harym Kanem. Bulhary sleduji hodně, protože tam mám kamarády. Kosovo také sleduji víc, protože tam znám kluky. Třeba Herolinda Shalu, se kterým jsem hrál v Liberci i v Kasimpase. Nejsou to tak známé týmy, ale kvalitu také prokazují a nebude to nic jednoduchého. Šance na postup jsou však veliké. Kromě Anglie to nejsou týmy kvalitativně lepší než týmy, se kterými jsme teď dokázali hrát vyrovnaně. Takže pokud navážeme na poslední výkony, tak bychom to měli zvládnout."

Gareth Southgate (trenér Anglie): "Vyhnuli jsme se některým nejsilnějším týmům a teď musíme udělat všechno pro to, abychom se na kvalifikaci dobře připravili. Když hrajete proti nějakým menším zemím, pro soupeře jsou zápasy proti Anglii obrovskou motivací. A zejména když nastoupíte u nich venku, tak atmosféra může být velmi bouřlivá. Ale nemůžeme se na nic vymlouvat a musíme se dobře připravit a potvrdit kvalitu na trávníku."

Petar Hubčev (trenér Bulharska): "Máme ve skupině tři týmy z Balkánu, a jak víme, tak zápasy soupeřů z našeho regionu mají větší náboj a může se v nich stát cokoliv, takže proč bychom nemohli bojovat o první místo? Rozhodně nejsme bez šance, ale ještě je brzy cokoliv předpovídat, protože až zápasy ukážou, jak na tom jsme. V posledních třech měsících se nám dařilo, tak uvidíme, jak nám to půjde v březnu."

