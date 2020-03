Turné Amerika padá. Národní tým zrušil duely s Mexikem i Hondurasem | iSport.cz

Americký prezident Donald Trump oznámil zákaz cestování všem Evropanům s výjimkou Britů do USA. Nařízení má platit měsíc. (12.3.2020) • Reuters

Americký prezident Donald Trump oznámil zákaz cestování všem Evropanům s výjimkou Britů do USA. Nařízení má platit měsíc. (12.3.2020) • Reuters

Kvůli šíření koronaviru se sportovní kolotoč po celém světě brzdí a celý se postupně zastavuje. Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek ohlásil třicetidenní zákaz veškerých cest do Spojených států z Evropy. To se velmi vážně dotýká české fotbalové reprezentace, která měla 23. března odletět na americké turné. Před mistrovstvím Evropy bylo v plánu sehrání dvou přípravných utkání proti Mexiku (26. března v Charlotte) a Hondurasu (29. března v Miami). Vzhledem k nastoleným omezením ale turné padá. Vedení reprezentace to potvrdilo ve čtvrtek večer.