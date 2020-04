Bůh, pak ďábel! Maradonova penalta nastartovala pád a úprk z Itálie | iSport.cz

Nikdo v historii se nedostal pod takový tlak rozhněvaných tifosi. Italští fanoušci rozpoutali během šampionátu 1990 okolo Diega Maradony, jedné z největších postav fotbalové historie, peklo. Argentinský kapitán v semifinálovém rozstřelu proti domácím barvám proměnil penaltu, kterou mu mnozí už nikdy neodpustili. Maradona své zemi pomohl na turnaji ke stříbru, zároveň začal pozvolný pád do drogových skandálů a ústup z největší slávy.

Psal se 3. červenec 1990. Narvaný stadion San Paolo v Neapoli se těšil na třaskavé semifinále, proti domácím stála Argentina s Maradonou v čele. Obhájcům titulu to na turnaji drhlo, božský Diego se celou dobu trápil s bolavým kotníkem. Ve čtvrtfinále proti tehdejší Jugoslávii neproměnil v rozstřelu penaltu, přesto jeho tým prošel dál.

Drobný kapitán a tehdy stále jeden z nejlepších fotbalistů planety se v boji o finále ocitl v prekérní situaci. Italové umístili zápas do Neapole, kde Maradona jako největší klubová ikona těsně před šampionátem dotáhl klub ke druhému titulu v historii. Město ho milovalo, stavělo mu sochy, modlilo se za něj v kostele. Mohl prakticky cokoliv.

„V Neapoli jsem nechal šest let mého života. Věřím, že mě lidé dobře znají. A budou podporovat můj národní tým,“ prohlásil s drzým úsměvem před nejsledovanějším duelem turnaje. „Nemůžu Neapolitánce žádat o nic jiného. Pokud mě chtějí vidět šťastného, samozřejmě mě potěší, když nás podpoří. My to potřebujeme a já věřím, že Neapol zase potřebuje Maradonu.“

„Byla to obrovská chyba italské federace, že zápas nepřeložili jinam,“ vzpomínal Alberto Bigon, tehdejší kouč SSC Neapol. „Měli vědět, co se stane. Nikdy nedávejte Argentinu do Neapole, nikdy!,“ řekl v poutavém dokumentu Diego Maradona, který šel do kin v minulém roce.

Argentinská star se ale přepočítala, Neapolitánci se v drtivé většině postavili za svou zemi. Ve vypjaté chvíli vyšvihl nejlepší představení na turnaji. Salvatore Schillaci, nejlepší střelec turnaje, poslal Itálii do vedení. Maradona po několika zajímavých šancích rozjel v 67. minutě akci, po které srovnal Claudio Caniggia. Semifinálové drama nakonec dospělo až do penalt.

Donadoni ve třetí sérii nedal, po něm šla na řadu argentinská desítka. Co se Maradonovi honilo hlavou? Z celého srdce chtěl, aby jeho země prošla do finále, Zároveň tušil, že když promění, už mu Italové nikdy neodpustí. Ani jeho milovaní Neapolitánci. Diego suverénně rozvlnil síť, Goycochea další pokus kryl a Argentina prošla do boje o zlato.

Po finále s Německem, považované za jeden z nejhorších závěrečných duelů historie MS, odcházel Maradona s porážkou 0:1 a stříbrem na krku. Především kvůli neustálému pískotu a enormnímu tlaku v něm zůstalo hluboké rozčarování a šrámy na duši.

Nejpřísnější trest ve své době

Italská pohádka se v tu chvíli definitivně zlomila. Maradonu začala celá země otevřeně nenávidět. Skončila ochrana, kterou mu v Neapoli poskytovala Camorra, místní mafiánská odnož. Tisk, veřejnost, pro všechny byl Diego velezrádcem. V průzkumech vycházel jako muž, který je nejvíc nenáviděnou postavou na Apeninském poloostrově.

Maradona se do Neapole po turnaji vrátil, odehrál zde ještě jednu sezonu. Jenže přibývaly průšvihy a skandály. Vše vyvrcholilo na konci sezony po ligovém zápase s Bari.

Na Diega „zaklekla“ dopingová kontrola, podle očekávání se v jeho moči našly stopy kokainu. Celý svět věděl o jeho závislosti, teď se jen našel důvod, jak hvězdu přísně potrestat. Italská federace mu udělila roční distanc, nikdo jiný do té doby takový trest nedostal. Maradonu tím prakticky odrovnali, výjimečný hráč měl dlouho pocit, že se mu Italové mstí.

Maradona se pak uchýlil do Argentiny, během nucené pauzy ale ještě přidal v intenzitě nočních radovánek a drogového hýření. Sice se ještě vrátil do velkého fotbalu ve španělské Seville a prošel několik dalších klubů, svou oslňující formu už ale nikdy nenašel.

Poslední záchvěv přišel v roce 1994, kdy se Maradona dal do kupy a Argentinu opět s kapitánskou páskou vedl do šampionátu v USA. Po druhém zápase proti Řecku (4:0), kde jednou skóroval a zaujal šílenou oslavou přímo do jedné z kamer, ale přišel další dopingový nález. Šlo zároveň o poslední mezinárodní vystoupení argentinské legendy.