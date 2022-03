Nejdražšího obránce vypískali vlastní fanoušci. Kouče to vytočilo: Výsměch

Neprožívá zrovna nejšťastnější období v životě. Kritika se na Harryho Maguirea valí ze všech stran. V Manchesteru United v této sezoně podává podprůměrné výkony. Navíc je i častým terčem vtípků na sociálních sítích, kde si z něj utahují kvůli tomu, co kolikrát na hřišti vyvede. Aby toho nebylo málo, nejdražšího obránce v historii fotbalu vypískali v dresu anglické reprezentace. Důvod? Žádný. To rozpálilo reprezentačního kouče Garetha Southgata: „Nevzpomínám si, že by na nějakého hráče byl někdy upřen takový drobnohled. Každá jeho akce je k smrti analyzovaná.“ Zastání našel i spoluhráčů.

Nemá to lehké. V roce 2019 se Harry Maguire stěhoval z Leicesteru do Manchesteru United za rekordních 80 milionů liber (2,3 miliardy korun). Větší balík za obránce v historii nikdo nezaplatil. Pokud za někoho utratíte takovou spoustu peněz, na oplátku očekáváte něco extra. A devětadvacetiletý stoper nepodává zrovna zářné výkony, které by měly United nasměrovat k lepším výsledkům. „Red Devils“ se již několik let zmítají v krizi a současná sezona je již pátou v řadě, kdy slavný klub nedosáhne na žádnou trofej.

Jenže v dresu anglické reprezentace je to o něčem jiném. V Southgatově družině patří Maguire ke klíčovým oporám. Na Euru 2020, kde Anglie padla až ve finále s Itálií, předváděl skvělé výkony, za což byl po zásluze zařazen do nejlepšího výběru turnaje. V dresu se lvem na hrudi hraje spolehlivě. Proto není žádný důvod, aby jej fanoušci národního týmu vypískali při přátelském utkání s Pobřeží Slonoviny (3:0). Přesto se tak stalo.

„Je to totální výsměch, špatný vtip,“ rozčiloval se Southgate na pozápasové tiskovce. „Hrál fenomenálně. Nechápu to, buď jsme všichni na stejné lodi, nebo ne. Jde o top hráče. Podle mě je v United na své pozici nejlepší. Nechápu, kde tohle všechno začíná, ale je to směšné,“ hájil svého svěřence reprezentační kouč.

Anglie přitom jasně vyhrála 3:0. Postup na mistrovství světa si kolébka fotbalu s přehledem zajistila v kvalifikaci, kdy z desíti duelů ani jednou neprohrála, jen dvakrát remizovala a inkasovala pouhé tři góly. Maguire zasáhl do šesti klání a nastřílel čtyři branky. Žádný obránce jich v roce 2021 nedal víc.

„Nerozumím tomu,“ vyjádřil se na Twitteru Jordan Henderson, Maguirův spoluhráč z reprezentace a kapitán Liverpoolu. „Harry je pro Anglii klíčový. Bez něj by postup na poslední dva turnaje nebyl možný. Být vypískán na domácím stadionu vlastními fanoušky? Co se to s námi stalo? Tohle je prostě špatně. Jsem hrdý na to, že s ním sdílím kabinu, všichni jsme.“

Maguirea se zastal i Jack Grealish, jenž na klubové úrovni hájí Manchester City: „Pro mě je to směšné. Harry je pro tuto zemi fantastickým hráčem, což dokázal na mistrovství světa i na Euru. To, že ho vypískali, se nám hráčům rozhodně nelíbilo.“

„Každý si v kariéře projde těžším obdobím. Harry je top fotbalista, zvládne to, nemám o něj obavy,“ líčil Southgate. „Jako tým jsme jednotní. Potřebujeme, aby Maguire hrál dobře a cítil podporu od fanoušků, pokud máme mít šanci na mistrovství světa v Kataru. Nelze vyhrát s hromadou kluků, kteří mají tři nebo čtyři starty.“

Angličtí fanoušci jsou svým chováním specifičtí, kolikrát pro ně nelze mít pochopení. Jako třeba když před finále Euro 2020, které se hrálo ve Wembley, vypískali státní hymnu Itálie.