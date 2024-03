Hranáč: Jsem nesmírně šťastný, jak se mi daří. S Barákem jsme se hecovali

V Plzni si o útoku na domácí titul mohou nechat jen zdát, Sparta se Slavií si to ve zbytku ligy rozdají mezi sebou. Přesto má Viktoria jedno velké mezinárodní setkání před sebou. Ve čtvrtfinále Konferenční ligy se střetne s Fiorentinou. Proto není překvapení, že si Robin Hranáč na srazu národního týmu popovídal s Antonínem Barákem, záložníkem italského rivala. „S dalšími kluky z Plzně jsme se s Tondou trochu hecovali,“ usměje se.

Věříte, že zítra proti Arménii nastoupíte v základní sestavě?

„Doufám, že naskočím, ale teprve uvidíme. Víte, už samotná nominace mě překvapila. Vážím si jí a na srazu si to užívám.“

Kdyby to vyšlo, seděl by vám více tříobráncový systém, který máte pod kůží z Plzně?

„Je mi to jedno. V Pardubicích jsem hrával ve čtyřce, i s Viktorkou jsme v Olomouci nastoupili se čtyřmi beky. Nevidím v tom problém, ani nějakou výhodu.“

Tomáš Souček na tiskové konferenci v Oslu říkal, že nováčci se první den pomalu báli pozdravit. Stihl jste se během týdne otrkat?

„Nemyslím, že bych se bál, nebo byl přehnaně nervózní. V reprezentaci je zažitý seznamovací rituál. Ten jsme všichni absolvovali. Všichni jsme se životu v týmu už přizpůsobili.“

Platí, že téměř všichni z aktuálního výběru svádíte boj o nominaci mistrovství Evropy, přitom moc času ukázat se nemáte. Jak tento tlak na vás působí?

„Reprezentační trenéři vidí všechny zápasy, co hrajeme v domácí soutěži nebo v evropských pohárech. Určitě mají o nás nějaký obrázek, stejně tak o mě. Jak hraju, nebo co si představují, abych hrál. Komunikujeme o tom. Já vím, co po mně chtějí. Proto si nemyslím, že bych se měl stresovat tím, že v reprezentaci máme málo času se předvést. Ale samozřejmě je lepší, kdybychom pod novým realizačním týmem odehráli víc utkání.“

Píše se, že do reprezentace přicházejí „Kováčovy děti“. Týká se to vás, Tomáše Vlčka… Jak z dnešního pohledu berete hostování v Pardubicích? Byl to pomyslný zlom v kariéře?

„Určitě to byla zásadní věc, ale stejně tak i předchozí hostování v Liptovském Mikuláši. Dovolím si tvrdit, že jinak bych v reprezentaci nebyl a neprosadil se vůbec nikam. V Plzni takovou cestu musíte absolvovat, abyste vůbec nakoukli do hlavního mužstva. Jsem rád, že jsem to mohl prožít. Všichni trenéři, které jsem na cestě potkal, mně pomáhali. Jsem jim za všechno vděčný.“

Ve výběru Ivana Haška je i Tomáš Vlček. Zavzpomínali jste na sezonu v Pardubicích, které jste před necelým rokem zachraňovali?

„Ano, jakmile jsem přijel na sraz, potkal jsem se s ním jako s prvním člověkem. Máme k sobě blízko, rádi si Pardubice připomeneme. Nicméně nejsme tady od vzpomínek, chceme se v kariérách posouvat dál. Oba jsme hladoví.“

Pokud v úterý opravdu naskočíte, měl byste rád vedle sebe právě Vlčka?

„Takhle o tom nechci mluvit a hodnotit, jaké složení stoperů by bylo nejlepší pro mě, nebo pro tým. Sestava je na trenérech. Oni ji staví. Je jasný, že každý chce hrát a předvádět nejlepší možné výkony.“

Automatismy ale s Tomášem zažité máte, ne?

„Určitě, ale známe se všichni. Někdo je z české ligy, jiný ze zahraničí. Víme, co od sebe čekat.“

V Plzni jste oporou defenzivy, trenér Miroslav Koubek na vás sází. Vnímáte aktuální sezonu jako průlomovou?

„Především jsem nesmírně šťastný, jak se mi daří. A k vaší otázce: ano, je to průlomová sezona. Obdržel jsem první pozvánku do reprezentace, to vypovídá o mnohém. Vděčím za to hlavně trenérům v Plzni. Dostal jsem od nich šanci, předtím jsem ve Viktorce prostor neměl.“

Po návratu z reprezentace vás čeká návrat do ligového režimu, ale také čtvrtfinále Konferenční ligy proti Fiorentině. Už jste se na tohle téma špičkoval s Antonínem Barákem?

„S Tondou jsme nadcházející dvojzápas probírali společně s dalšími kluky z Plzně (Pavel Šulc, Tomáš Chorý). Pravda, trochu jsme se hecovali, něco si řekli. My chceme postoupit, Tonda taky. Až v samotném zápase uvidíme, jak to bude probíhat. Fiorentinu jsme si přáli, ale bude to hodně těžký.“