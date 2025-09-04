Kudy na šampionát? V Černé Hoře se hraje i o domácí domácí semifinále baráže
Možná si někdo před páteční kvalifikací v Černé Hoře řekne: první místo a přímý postup na mistrovství světa je po chorvatském výbuchu mimo dosah a baráž je díky Lize národů beztak jistá, takže vlastně o moc nejde. Ale jde. Proč? Ze dvou důvodů. Zjednodušeně řečeno kvůli síle soupeře a výhodě domácího prostředí v semifinále baráže, které se hraje na jeden zápas. Žádné doma-venku.
Pro pochopení celého příběhu je nutné znát postupový klíč na mistrovství světa. Z Evropy si turnaj zahraje šestnáct mužstev – 12 vítězů kvalifikačních skupin postoupí přímo, což bude jasné nejpozději 18. listopadu. O zbylá čtyři místa se utká v baráži dalších 16 týmů.
Tato šestnáctka se bude skládat z 12 mužstev na druhých místech kvalifikačních skupin a ze čtyř vítězů Ligy národů z podzimu 2024, kteří se v kvalifikaci neumístí na prvních dvou příčkách. Česka se toto týká, protože ovládlo jednu skupinu Ligy národů druhé úrovně.
Pozor, není úplně stoprocentní, že tím pádem mají Češi baráž jistou. Ale v podstatě ano – aby do ní nepronikli, musely by čtyři týmy z těchto sedmi – Španělsko, Francie, Anglie, Portugalsko, Německo, Norsko, Wales – skončit v kvalifikaci třetí a horší. Což je téměř vyloučeno.
Z kvalifikace do lepší pozice
Takže dejme tomu, že Česko má baráž díky Lize národů zaručenou. Ale to mu nesmí stačit, protože čtveřice z Ligy národů nebude v baráži nasazená. Naopak, skončí v posledním koši. Šestnáct týmů bude rozděleno do čtyř samostatných skupin po čtyřech. V každé se odehrají dvě semifinále na jeden zápas a jedno finále.
Rozdělení do košů 1 až 3 proběhne na základě listopadového žebříčku FIFA a celky z prvních dvou košů si zahrají semifinále doma. O pořadateli finále poté rozhodne los.
Ivan Hašek prohlásil. „Pokud nepostoupíme z prvního místa, je pro nás důležité, abychom byli v baráži nasazení.“ Už víme, že k tomu je zapotřebí skončit ve skupině na druhém místě, jenže ani to nestačí. Musí se v žebříčku FIFA dostat mezi nejlepší osmičku mezi těmi, kdo si nevybojovali přímý postup.
Češi musí v žebříčku poskočit
Současná situace vypadá takto: Česko je v žebříčku celkově 41., což je v tomto případě jenom podružná zajímavost, protože podstatná je jeho 22. příčka mezi evropskými celky.
Teď můžeme počítat. Dvanáct týmů, které jsou před ním, si patrně vybojuje přímý postup. Česko je tedy v tomto pomyslném rankingu najednou desáté a potřebuje během října a listopadu – tedy díky výsledkům ve zbývající kvalifikaci – předehnat nejméně dva soky. Pak by skončilo ve druhém koši a baráž by v semifinále zahájilo doma proti týmu ze třetího koše.
A tady se vracíme na začátek. Zápas v Černé Hoře a všechny další podzimní kvalifikace jsou právě proto důležité, že usnadňují cestu na mistrovství světa. Nejde jenom o body, ale také o skóre, protože i to promlouvá do pořadí žebříčku FIFA.
Česko, pokud nebude první, potřebuje být druhé a potřebuje na té cestě body a góly.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|9:6
|9
|2
Chorvatsko
|2
|2
|0
|0
|12:1
|6
|3
Černá Hora
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|4
Faerské ostrovy
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|5
Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0