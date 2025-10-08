Egoističtí zoufalci! Gerrard ostře o hvězdách ze zlaté generace anglického fotbalu
Tzv. zlatá generace anglické fotbalové reprezentace nikdy nedosáhla na výrazný úspěch, protože všichni hráči byli egoističtí zoufalci neschopní spolupracovat. V podcastu Ria Ferdinanda to prohlásil Steven Gerrard.
Bývalý záložník Liverpoolu nastupoval za národní tým 14 let. S tzv. zlatou generací kolem Davida Beckhama, Franka Lamparda, Wayna Rooneyho nebo Ferdinanda na velkých turnajích došel nejdál do čtvrtfinále.
„Když v televizi vidím Jamieho Carraghera, jak sedí vedle Paula Scholese a Garyho Nevillea a vypadají, jak kdyby byli dvacet let nejlepší kámoši, tak si říkám: Proč jsme k tomu dospěli až teď,“ řekl pětačtyřicetiletý Gerrard.
„Nakonec s tebou (Ferdinandem) jsme teď větší přátelé a jsme si blíž, než když jsme spolu patnáct let nastupovali za Anglii. Proč se nám to nepovedlo v jednadvaceti nebo třiadvaceti?“ dodal.
Podle Gerrarda za to mohla rivalita mezi hráči z různých klubů a také přebujelá ega. „Byli jsme egoističtí zoufalci zavření na svých pokojích. Nikdy jsme si k sobě nenašli cestu a nikdy jsme nebyli skutečný, dobrý a silný tým,“ uvedl.
Celý den sám na pokoji
Gerrard zdůraznil, že nastupovat za Anglii pro něj byla čest, ale nesnášel reprezentační srazy. „Miloval jsem zápasy a tréninky, ale to bylo 90 minut z celého dne. Pak jsem byl sám zavřený na pokoji, ať už jsme byli v Londýně, nebo někde v Rumunsku,“ prohlásil.
„A cítil jsem se kvůli tomu opravdu mizerně. Nebyly sociální sítě, neměli jsme DVD přehrávače. Měli jsme jen pět televizních programů. S Liverpoolem se mi tohle nikdy nestalo, tam jsem prožíval nejlepší chvíle života,“ dodal.
Gerrard ukončil hráčskou kariéru v roce 2016, s národním týmem se rozloučil o dva roky dříve. Poté jako trenér získal titul s Glasgow Rangers a má za sebou také neúspěšná angažmá v Aston Ville a v saúdskoarabském al-Ittifáku. Nyní by se podle médií měl vrátit do Rangers.