Aubemeyang zachránil Arsenal, Tottenham předčil neporažené Blues

Aubameyang zařídil tři body pro Arsenal

Fotbalisté Arsenalu po sérii tří remíz v anglické lize porazili Bournemouth na jeho hřišti 2:1. Vítěznou branku vstřelil gabonský útočník Aubameyang. "Kanonýři" naposledy prohráli v srpnu s Chelsea (2:3). Od té doby protáhli svou šňůru na sedmnáct utkání bez porážky ve všech soutěžích. Naopak Bournemouth prohrál potřetí v řadě.

Hosté vedli po půl hodině hry zásluhou domácího obránce Lermy, který si srazil centr do vlastní branky. Bournemouth ale do poločasu vyrovnal díky trefě Kinga, pro něhož to byla pátá branka v deseti zápasech v Premier League.

Po změně stran se prosadil nejlepší střelec Arsenalu Aubameyang, který stál na konci bleskurychlé akce. Na svůj střelecký účet si připsal už osmou branku a spolu s argentinským útočníkem Agüerem z Manchesteru City se dělí o pozici nejlepšího kanonýra soutěže.

Brankář Petr Čech zůstal pouze mezi náhradníky, v anglické lize dostává přednost německý gólman Bernd Leno a na bývalého reprezentanta zbývají pohárové duely. Naposledy vychytal Čech čisté konto v Evropské lize proti Sportingu Lisabon.

Arsenal si díky výhře upevnil pozici v první pětce, na vedoucí City ale ztrácí osm bodů. Bournemouth je i přes dnešní prohru v klidném středu tabulky.

Městká řežba pro Kohouty

V londýnském derby vedl Tottenham od osmé minuty, kdy Eriksen našel z přímého kopu hlavu Alliho a ten prodloužil míč za Arrizabalagova záda. Po čtvrthodině hry zvýšil Kane, který svou střelou z dálky na přední tyč překvapil Arrizabalagu. Brankář Chelsea následně svůj tým podržel při velkých šancích Son Hung-mina a Alderweirelda.

Do druhého poločasu vstoupila aktivněji Chelsea, gól ale padl opět na druhé straně. Po sólu přes půl hřiště Son Hung-min obehrál ve vápně i stopera Luize a vstřelil svůj 50. gól v dresu "Kohoutů".

"Blues" snížili v 85. minutě, svůj první ligový gól v sezoně dal důraznou hlavičkou Giroud. Francouzský reprezentant si jako druhý hráč v historii Premier League připsal 20. gól z pozice střídajícího hráče. První porážku po 18 soutěžních zápasech už ale svěřenci Maurizia Sarriho neodvrátili.

City nadále kraluje

"Citizens" rozhodli o svém vítězství třemi góly v prvním poločase. V 11. minutě se po rychlém protiútoku trefil o tyč David Silva a za osm minut přidal druhý gól po Saného přihrávce Sterling.

Oba hráči si role vyměnili při třetím gólu Manchesteru a Sané přidal ještě čtvrtou branku v nastaveném čase. City drží po páté výhře v řadě náskok dvou bodů na druhý Liverpool, ve 13 ligových utkáních vstřelili už 40 gólů.

Smrtícící druhý poločas Liverpoolu

Liverpool se na hřišti Watfordu dlouho nemohl střelecky prosadit, skóre otevřel až v 67. minutě po Maného přihrávce Salah. O devět minut později se trefil krásně z přímého kopu Alexander-Arnold.

Těsně před koncem řádné hrací doby upravil na konečných 3:0 z dorážky hlavou Firmino. To už nebyl na hřišti kapitán "Reds" Henderson, který musel po druhé žluté kartě předčasně do kabin.

Fulham se s Ranierim odrazil ode dna

Záchranářskou bitvu mezi Fulhamem a Southamptonem začali lépe hosté. V 18. minutě je poslal do vedení Armstrong, londýnský celek ale ještě do konce poločasu vývoj otočil. V 33. minutě se poprvé od září prosadil hlavou Mitrovič a deset minut nato zužitkoval přesnou Sessegnonovu přihrávku před prázdnou branku Schürrle.

Po přestávce dokázali hosté znovu srovnat zásluhou Armstrongovy rány zpoza vápna pod břevno, ale první ligovou výhru po devíti zápasech zařídil Fulhamu svým druhým zásahem Mitrovič.

Anglická fotbalová liga - 13. kolo:

Brighton - Leicester 1:1

Branky: 15. Murray - 79. Vardy z pen.,

Everton - Cardiff 1:0

Branky: 59. Sigurdsson,

Fulham - Southampton 3:2

Branky: 33. a 63. Mitrovič, 43. Schürrle - 18. a 53. Armstrong,

Manchester United - Crystal Palace 0:0

Watford - Liverpool 0:3

Branky: 67. Salah, 76. Alexander-Arnold, 89. Firmino,

West Ham United - Manchester City 0:4

Branky: 34. a 90.+3 Sané, 11. D. Silva, 19. Sterling,

Tottenham - Chelsea 3:1

Branky: 8. Alli, 16. Kane, 55. Son Hung-min - 85. Giroud.

Bournemouth - Arsenal 1:2

Branky: 45.+1 King - 30. vlastní Lerma, 67. Aubameyang.