OLE, United! Pod Solskjaerem se bavili fotbalem. Dobrá změna, řekl Rooney | iSport.cz

Krásné góly, svižné kombinace a jednoznačné vítězství. United šli za důležitým tříbodovým ziskem suverénně hned od úvodních minut, třikrát skórovali už v první půli a nerozhodil je ani inkasovaný gól z penalty po zbytečné ruce Marcuse Rashforda. „Ale tohle je pořád jen začátek,“ prohodil spokojený Solskjaer.

Manchester přitom prožil hektický týden. V úterý se klub rozloučil s Mourinhem, ve středu představil jeho nástupce. Solskjaer by ve své roli ovšem měl zůstat jen dočasně do konce probíhající sezony, od léta by na Old Trafford rádi přivedli ještě věhlasnější jméno. „Něco změnit bylo dobré rozhodnutí,“ podotkl k Mourinhově odvolání ve studiu televize BT Sport Wayne Rooney, bývalý střelec United.

Sobotní večer mu dal za pravdu. Pětačtyřicetiletý Solskjaer na poznání mužstva mnoho času neměl, přesto ale provedl několik změn. Do sestavy vrátil francouzského záložníka Paula Pogbu, kterého Mourinho mnohdy opomíjel. A vyrukoval s na první pohled útočnějším rozestavením 4-3-3. „Chtěl po nás, abychom byli aktivní na míči a pořád hledali nové možnosti. My jsme se dokázali zlepšit,“ podotkl útočník Rashford.

A právě ofenzivní trio Anthony Martial – Marcus Rashford – Jesse Lingard obraně Cardiffu hodně zatápělo, každý z forvardů se nakonec prosadil i střelecky. Začátek byl pro Solskjaera takřka dokonalý, z přímého kopu se už ve třetí minutě přesně trefil Rashford a United rychle vedli. Po půlhodině hry navíc parádní (a lehce tečovanou) střelou z dálky zvýšil záložník Ander Herrera.

Norský kouč na střídačce zapumpoval rukama a v radostné póze se usmíval. Náladu mu pak sice lehce zkazila ruka Rashforda, po níž Camarasa z penalty snížil, o výsledek se ale musel bát jen chvíli. Manchester si totiž ještě před přestávkou vzal dvougólový náskok zpět. A jakým způsobem!

Martial si v rychlosti narazil s Pogbou a Lingardem a prostřelil brankáře, obránci Cardiffu jako by se na chvíli proměnili v tréninkové kužely. Krásný gól. Po změně stran pak ještě dvakrát skóroval Lingard, Manchester vyhrál jasně 5:1. „Kdyby Premier League začala v den, kdy Solskjaer přišel na Old Trafford, United mohli být na špici,“ napsal na Twitteru bývalý anglický reprezentant Gary Lineker.

Ptáte se, kdy naposledy dali United pod Mourinhem pět gólů v jediném zápase? Nikdy. V sobotu se jim to v lize povedlo poprvé od roku 2013, kdy mužstvo ještě vedl Alex Ferguson. Viditelně pookřál i Pogba, který měl s portugalským koučem spory a třeba před týdnem v Liverpoolu vůbec nehrál. Teď se velkou měrou přímo podílel na třech gólech.

„Fotbal je jednoduchý, pokud máte dobré hráče. Jejich kvalita je neuvěřitelná, tvoří skvělou partu,“ vyzdvihl Solskjaer mužstvo, na jehož přípravu měl podle svých slov jen dva dny. A pomohly mu i rady od Wayna Rooneyho. „Psal mi SMSku, ať nechám hráče hrát fotbal a užívat si jej,“ řekl norský kouč. V prvním zápase se mu to povedlo na jedničku.