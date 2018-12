Pogba pod Solskjaerem ožil a září. Takhle ho znám, raduje se kouč | iSport.cz

Že pětadvacetiletý Francouz neměl s Mourinhem zrovna ideální vztah, není žádné tajemství. Pogba nepodával dobré výkony, od trenéra necítil potřebnou důvěru a mnohdy nečekaně zůstal na střídačce. Často se proto spekulovalo o jeho možném přestupu, zájem by o oporu mistrů světa ve špičkových klubech z celé Evropy rozhodně byl. Jenže teď je všechno jinak.

Mourinho byl před týdnem vyhozen a na jeho místo nastoupil Nor Ole Gunnar Solskjaer, bývalý útočník United, který s Pogbou ihned našel společnou řeč. Zatímco v Mourinhově poslední základní sestavě záložník scházel, Solskjaer ho mezi jedenáct vyvolených okamžitě zařadil. A to se mu zatím bohatě vyplácí.

Pogba měl nejprve prsty ve třech gólech při vítězství v Cardiffu (5:1), proti Huddersfieldu (3:1) pak dvakrát přesnou střelou sám skóroval. „Paul ví, co to znamená hrát za Manchester United, klubu je oddán skrz naskrz,“ ocenil Solskjaer jeho poslední výkony. „Tohle je ten Paul, kterého znám ze společného působení v rezervním týmu. On vždycky byl šťastný kluk s širokým úsměvem na tváři,“ připomněl, že Pogbu už v minulosti krátce vedl.

Na starou spolupráci teď mohou navázat a proměnit ji ve výhodu. S Pogbou ve formě mohou totiž rázem být vyšší i ambice United. Třeba bývalý obránce Manchesteru Phil Neville má o vytáhlém středopolaři vysoké mínění.

„Včera byl Paul nejlepší na hřišti, a když má den, je nejlepším záložníkem v Evropě,“ ocenil Neville jeho suverénní výkon v utkání s Huddersfieldem. „Poslední měsíce v klubu pro něj byly kvůli neshodám s manažerem strašidelné, prožil spoustu zklamání, teď se ale zdá, že spory jsou pryč,“ přidal Neville s tím, že Pogbu považuje za nejlepšího hráče ze současného kádru „rudých ďáblů“.

Jednačtyřicetiletý anglický internacionál se také zamyslel nad tím, proč angažmá Josého Mourinha nakonec nedopadlo podle představ. „United jsou založení na identitě. Někdo jako Ole Gunnar Solskjaer ví, o čem klub je, Manchester má určitou kulturu. Ta se přitom v uplynulých šesti měsících ztrácela a rozbíjela, změna už musela přijít,“ podotkl Neville, že zkušený portugalský trenér zmíněné kultuře příliš neporozuměl.

Teď jako by se v klubu zase začalo blýskat na lepší časy. Byť dělat závěry po dvou zvládnutých zápasech by bylo předčasné, vždyť Cardiff i Huddersfield patří do spodních pater Premier League. Druhý celek je dokonce úplně poslední a z devatenácti zápasů uhrál jen tristních deset bodů, nahecovaný Manchester ve středu zrovna neprověřil.

Solskjaerova parta ovšem každopádně vykročila správným směrem, na čemž má velký podíl i Pogba. Navázat na výborné výkony bude moct už v neděli, kdy United na Old Trafford hostí Bournemouth.