Hořký debut pro Lamparda v Chelsea! United vyhráli 4:0. Slaví City i Liverpool | iSport.cz

Fotbalisté Manchesteru United porazili v nejsledovanějším zápase prvního kola anglické Premier League Chelsea 4:0. Frankovi Lampardovi tak soutěžní premiéra v roli trenéra londýnského klubu a generálka na středeční zápas o Superpohár proti Liverpoolu hodně zhořkla.

Už v 18. minutě francouzský stoper Kurt Zouma přidržel v šestnáctce Marcuse Rashforda a sám faulovaný proměnil pokutový kop. Anglický reprezentační útočník ještě do přestávky dostal míč do sítě podruhé, ale rozhodčí gól neuznali kvůli těsnému ofsajdu.

Po změně stran v rozpětí tří minut přidali Francouz Anthony Martial a znovu Rashford další dvě branky a kanonádu završil Daniel James, nová posila ze Swansea. Chelsea utrpěla nejhorší debakl na Old Traffordu v historii Premier League.

Hosté sice měli větší držení míče i víc střel, ale obranu, kterou dirigoval Harry Maguire, nejdražší obránce světa, nepokořili. A když Abraham a Emerson přece jen překonali brankáře De Geu, zastavila jejich střely tyč.

Fotbalisté Arsenalu vstoupili do nové sezony výhrou na hřišti Newcastlu 1:0 a potvrdili, že se jim proti tomuto soupeři daří. Za posledních sedm let vyhráli 13 ze 14 vzájemných zápasů. Král střelců minulého ročníku gabonský útočník Pierre-Emerick Aubameyang využil v 58. minutě chybu domácích v rozehrávce a po rychlém brejku překonal slovenského brankáře Martina Dúbravku.

Wolverhampton sice vyhrál všechny tři zápasy v předkolech Evropské ligy, ale v Leicesteru se musel spokojit s bezbrankovou remízou. Diváci se na takovou přestřelku jako v posledním vzájemného zápase, který Vlci vyhráli 4:3, těšili marně. A když už belgický záložník Leander Dendoncker rozjásal fanoušky hostů, zrušilo gól video, které má letos v soutěži premiéru. Odhalilo, že střele předcházela hra rukou.

Jasná výhra City i otočka Tottenhamu

Do utkání City se výraznou měrou zapsala i novinka Premier League videorozhodčí, který hostům neuznal jeden gól a poté je nechal opakovat neúspěšnou penaltu.

Sterling se poprvé prosadil v 51. minutě, kdy po gólu Gabriela Jesuse z první půle zvýšil na 2:0. Jesus mohl vzápětí skórovat znovu, jeho branku ale rozhodčí po poradě s videem neuznal, protože přihrávající Sterling byl v těsném ofsajdu. Šlo o první videem odvolaný gól v anglické lize.

City to ale příliš mrzet nemuselo, protože v 75. minutě na 3:0 zvýšil Sterling a deset minut na to se z opakovaného pokutového kopu prosadil Sergio Agüero. Při prvním pokusu argentinský útočník neuspěl, ale videorozhodčí nechal penaltu opakovat, protože hráči West Hamu vběhli předčasně do vápna.

V nastaveném čase završil Sterling hattrick, což se mu v úvodním kole povedlo jako osmému hráči v historii soutěže.

Tottenham prohrával už od deváté minuty, kdy se z rychlého protiútoku prosadil záložník Aston Villy John McGinn. Domácím se podařilo vyrovnat v 73. minutě zásluhou Tanguye Ndombélého. Dvaadvacetiletý Francouz, který přestoupil v létě za 60 milionů eur z Lyonu a stal se nejdražší posilou v historii Tottenhamu, se prosadil hned v prvním soutěžním utkání.

Vítězství pak na stranu domácích strhnul dvěma góly Kane, který se poprvé trefil v 86. minutě a druhý gól přidal v 90. minutě.

Liverpoolu se zranila brankářská jednička

Liverpool, jenž by rád ukončil po 30 letech čekání ligový titul, nastřílel všechny góly do přestávky. K tomu prvnímu mu pomohl už v 7. minutě kapitán hostů Grant Hanley, jenž při snaze odvrátit centr Divocka Origiho tečoval míč do vlastní branky.

Skóre zvýšil v 19. minutě levačkou z úhlu po přihrávce Roberta Firmina Muhammad Salah a po rohu egyptské hvězdy vstřelil hlavou třetí branku obránce Virgil van Dijk. Čtvrtý gól přidal tři minuty před přestávkou opět hlavou Origi a korunoval tak snový úvodní poločas svěřenců trenéra Jürgena Kloppa.

Kaňkou na první půli však bylo pro domácí zranění brankářské jedničky Alissona, jenž si v 39. minutě při podklouznutí po odehrání míče zranil lýtko. Brazilský gólman odkulhal ze hřiště a nečekaně brzy se tak debutu dočkal Adrián, jenž přestoupil k "Reds" teprve v pondělí z West Hamu.

Zkušený španělský gólman inkasoval v 64. minutě, kdy čestný úspěch Norwiche zaznamenal střelou po zemi k tyči finský útočník Teemu Pukki.

Anglická fotbalová liga - 1. kolo:

Manchester United - Chelsea 4:0

Branky: 18. z pen. a 67. Rashford, 65. Martial, 81. James

West Ham United - Manchester City 0:5

Branky: 51., 75. a 90.+1 Sterling, 25. Jesus, 86. Agüero z pen.

Liverpool - Norwich 4:1

Branky: 7. vlastní Hanley, 19. Salah, 28. Van Dijk, 42. Origi - 64. Pukki

Bournemouth - Sheffield United 1:1

Branky: 62. Mepham - 88. Sharp

Burnley - Southampton 3:0

Branky: 63. a 70. Barnes, 75. Gudmundsson

Crystal Palace - Everton 0:0

Watford - Brighton 0:3

Branky: 28. vlastní Doucouré, 65. Andone, 77. Maupay

Tottenham - Aston Villa 3:1

Branky: 86. a 90. Kane, 73. Ndombélé - 9. McGinn

Leicester - Wolverhampton 0:0

Newcastle - Arsenal 0:1

Branky: 58. Aubameyang

