Tomáš Souček a West Ham: budou na něj kvůli koronaviru peníze? | iSport.cz

Tomáš Souček míří ze Slavie do West Hamu United • www.whufc.com

Tomáš Souček míří ze Slavie do West Hamu United • www.whufc.com

Dohoda zněla jasně: zachrání se West Ham v Premier League? Koupí Tomáše Součka. Londýnský klub sice momentálně obývá nesestupové příčky, ale anglickou ligu stejně jako většinu ostatních přerušila pandemie způsobená COVID-19. Kluby propouští, zkracují platy a řeší, zda finančně přežijí. To však nemusí být případ „kladivářů“. Bývalý zaměstnanec klubu naznačil, že peníze na českého reprezentanta se najdou. Měl by Souček zůstat ve West Hamu? Diskutujte na iSport.cz »

Za hostování 4,5 milionu eur, následná opce v případě záchrany v Premier League dalších 16,2 milionu eur, čili v přepočtu může do Edenu v létě přitéct bezmála 540 milionů korun. Taková byla podle informací iSport.cz dohoda mezi Slavií a West Hamem.

Londýnský celek velmi rychle poznal, co v zimní posile našel. Energické výkony, rekord v počtu naběhaných kilometrů a obětavost pro tým, ocenili fanoušci, experti i přímo trenér David Moyes.

Podle oficiální ligových dat měl český reprezentant ve čtyřech zápasech až 75% úspěšnost při zastavování akcí soupeřů, vyhrál 23 soubojů a odebral soupeřům přes 10 míčů.

Když se na konci února zranil při utkání s Liverpoolem, byla to pro West Ham malá pohroma. „Myslím, že v prvním poločase byl báječný. Byla to pro nás velká ztráta, protože hlavně ve druhé půli jsme to neměli jak utáhnout. Chyběl nám,“ uvedl bývalý kouč Manchesteru United nebo Evertonu.

Zkrátka a jednoduše - Součka tu chceme nastálo, neslo se z východní části města.

Jenže po udeření koronavirové krize kluby začaly šetřit. Kde to šlo, tam se ubralo. Sáhlo se na platy hráčů i trenérů. Navíc se předpovídá, že přestupové částky půjdou masivně dolů. A West Ham zrovna nepatří mezi anglickou špičku, kterou podepírají majitelé z Blízkého východu či Asie.

V současné chvíli se však pro všechny příznivce „kladivářů“ objevila pozitivní zpráva – podle dobře informovaného bývalého zaměstnance klubu, který vystupuje na Twitteru pod přezdívkou "ExWHUemployee" a sleduje ho přes 70 tisíc lidí, na Součka finanční prostředky v létě budou.

Když se jej jeden z fanoušků zeptal, zda kvůli krizi nemůže být Součkův přestup problém, odpověděl mu, že si to nemyslí.

Jedinou překážkou tak může být jen ligová příslušnost West Hamu. Momentálně obývá 16. místo jen díky lepšímu skóre. Shodných 27 bodů mají Watford a Bournemouth. Předposlední Aston Villa (25 bodů) má navíc jedno utkání k dobru.

Podle zdrojů iSport.cz by však o Součka byl zájem i jinde. Už v zimě se mluvilo o anglickém Brightonu, z Francie přispěchalo Monaco a v minulosti zase například Atalanta ze Serie A. Interes projevovaly i kluby z Ruska.

Pokud by však Angličané Součka v případě sestupu opravdu nekoupili, bude podle Jaroslava Tvrdíka hráč stát více než 15 milionů eur.

„Pro každého dalšího zájemce na transfer by to již nebylo 15 milionů eur výstupní doložky, ale cena po dohodě se Slavií. Nejen West Ham, ale i další zájemci o hráči byli ochotni nabídnout výrazně více než 15 milionů eur,“ prohlásil v lednu šéf červenobílých.