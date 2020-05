Premier League | Černá sezona Tottenhamu pokračuje. Trapas přišel kvůli penězům i tréninku | iSport.cz

Černá sezona „kohoutů“ ne a ne se dobrat konce. Po bídném vstupu do Premier League a vyhazovu Mauricia Pochettina nepřišly lepší časy ani s Josém Mourinhem. A červenat se klub musel i v koronavirové karanténě, udělal totiž dva velké přešlapy.

První faux pas se odehrálo na poli úsporných opatření. Klub se rozhodl snížit platy zaměstnanců na nehráčských pozicích o 20 procent. Zároveň chtěl jako chytrá horákyně využít nouzový státní program. Ten v Anglii zaručuje lidem uvolněným z práce kvůli pandemii podporu ve výši 80 procent jejich mzdy do maximální výše 2500 liber (téměř 80 tisíc korun) měsíčně. V případě Tottenhamu se to mělo týkat 550 lidí.

Jakmile se tenhle plán dostal na veřejnost, obyvatelé Spojeného království se bouřili. Má tohle bohatý fotbalový klub zapotřebí? Věrní příznivci milovaného Tottenhamu se cítili potupeni a zahanbeni trapným jednáním fotbalových šéfů. Danielu Levymu, výkonnému bossovi, kterému se na Ostrovech přezdívá Skrblík, připomínali, že Tottenham loni deklaroval čistý zisk ve výši 69 milionů liber, jeho výnosy činily 460 milionů liber, což z něj podle žebříčku Deloitte dělalo osmý ekonomicky nejsilnější klub na světě. Navíc majetek majitele klubu Joea Lewise je odhadován na 4,3 miliardy liber.

Masivní masáž zabrala. Klubová vrchnost, i pod nátlakem hráčů, vzala zpátečku. „Nechtěli jsme poškodit pověst klubu. Naším úmyslem bylo jen zavést taková opatření, která ochrání pracovní místa, zatímco se klub bude snažit najít způsob, jak nezávisle fungovat i v této nejisté době,“ omlouval se Daniel Levy v prohlášení.

Druhé fiasko si připsal na triko José Mourinho. Portugalský kouč svolal ve chvíli, kdy britská vláda naléhavě apelovala na všechny, aby nevystrkovali nos z domova, skupinový trénink do veřejného parku na severu Londýna. Tři hráči byli při cvičení nalepení na sobě, i při běhu podél silnice absolutně ignorovali doporučený dvoumetrový bezpečnostní odstup. José s nimi laškoval.

To ještě netušil, že pasažér jedné dodávky nedovolenou přípravu nafilmuje na mobilní telefon a pověsí ji na sociální sítě. Odtud je vždy pouze krátká cesta do médií.

Bylo z toho náležité haló. Lidé rázem zapomněli, jak se stejný Mourinho zapojil do přípravy balíčků s potravinami pro starší občany uvězněné doma. The Special One se kál. „Uznávám, že moje akce nebyla v souladu s vládním protokolem a musíme mít kontakt jen s členy našich domácností. Je nezbytné, abychom všichni hráli svou roli a řídili se vládními radami, abychom podpořili naše hrdiny v NHS a zachránili životy,“ konstatoval pro CNN.

„Všichni naši hráči byli při cvičení venku upozorněni, aby respektovali sociální distancování,“ hasilo požár vedení Tottenhamu.

„PR pohroma,“ glosoval to list Daily Mail.

„Neakceptovatelné a idiotské,“ napsal Andrew Lucas za fanoušky.

„Několik pokut pro ně a všechny peníze na pravou charitu!“

Buďme spravedliví, Tottenham udělal i dobrý skutek. Parkoviště pod novým futuristickým chrámem, kde hraje domácí zápasy, proměnil v testovací středisko na COVID-19. Denně tu sestry z nedaleké nemocnice odebírají vzorky jednotlivcům s podezřením na nákazu, kteří nemusí vystupovat z aut.

Že by světlo na konci tunelu?