Premier League | Bizarní (ne)gól v Anglii! VAR mlčel, rozhodčí vše zjistil o přestávce | iSport.cz

Návrat fotbalu na Britských ostrovech se neobešel bez pořádné dávky kontroverze. A to hned v prvním zápase po koronavirové pauze. Sheffield United dal Aston Ville gól, brankář jednoznačně chytil míč až za brankovou čarou. Jenže goal-line technology mlčela, VAR též, sudí jej tak nemohl uznat, a Sheffield po remíze 0:0 odešel jen s bodem. Co bylo na vině?

K situaci došlo ve 43. minutě souboje dvou nováčků, zachraňující se Aston Villy a překvapivě o poháry bojujícího Sheffieldu. Gólman domácích Örjan Nyland, který dostal přednost před zkušeným Pepem Reinou, chytil centrovaný míč, po srážce se spoluhráčem Keinanem Davisem se ale odpotácel za brankovou čáru. Záběr ho jasně usvědčil, že balon byl za čarou celým objemem, norský brankář si jej víceméně opřel o zadní stranu tyče.

Gól! Nebo ne? Radost hostujících „blades“ neměla dlouhého trvání, sudí Michael Oliver totiž ukázal, že nedostal do chytrých hodinek upozornění od systému goal-line technology. Ten jej má upozornit pokaždé, když míč přejde brankovou čáru.

„Ani my nevíme, co na to říct,“ objevilo se na Twitteru Aston Villy. Na stadionu byl přítomen i systém VAR, ani ten však situaci nepřezkoumal. Tak kde je tedy problém?

Televize Sky Sports informovala, že rozhodčí Oliver dostal notifikaci opožděně, až o poločasové pauze! Systém goal-line technology prostě a jednoduše v první půli nefungoval. Jenže pak už bylo bohužel pozdě na to říct „Chlapci, pardon, tak to vlastně gól byl,“ a zpětně změnit skóre... Sheffield kvůli remíze 0:0 ztratil klíčové dva body v přetahované o evropské poháry, to Aston Ville, která se drápe ze zóny sestupu, je každý bodík dobrý. Ač k němu přijde jako slepý k houslím.