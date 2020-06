Premier League | Hororový návrat Arsenalu: 0:3, dvě zranění, Luiz má smutný primát | iSport.cz

Mikel Arteta vyrukoval na svého učitele Guardiolu s ambiciózní sestavou s mladíky Willockem, Sakou či Nketiahem. Jenže jakýkoli plán, který měl, se začal drolit už po osmi minutách. To musel být ze hřiště odnesen Granit Xhaka, někdejší kapitán Arsenalu, který si poranil kotník. Čtvrt hodiny poté se poroučel další zraněný, stoper Pablo Marí, kterého vystřídal zkušený David Luiz.

Právě bývalý zadák Chelsea se stal naprosto klíčovou postavou šlágru, ale jistě ne tak, jak by si představoval. Těsně před přestávkou byl jediným mužem, který mohl zastavit centr Kevina de Bruyneho, místo toho ale míč jen odrazil směrem k úplně volnému Raheemu Sterlingovi, který otevřel skóre.

Jen pár minut po poločasové pauze byl brazilský stoper „v akci“ znovu. Pronikajícího Riyada Mahreze stáhl rukou k zemi a své ani ne půlhodinové působení v zápase zakončil červenou kartou a zaviněnou penaltou, kterou proměnil De Bruyne. Luiz si tím „vylepšil“ nelichotivou statistiku, v této sezoně totiž zavinil už čtvrtou penaltu! Pokutový kop proti Arsenalu kvůli němu kopal Liverpool, Watford, jeho bývalý zaměstnavatel Chelsea, a teď Manchester City. Žádný jiný hráč v Premier League nezpůsobil více než dvě penalty.

Bývalý bek Manchesteru United Gary Neville, který utkání komentoval, se nestačil divit. „Nemám slov. On se snad nikdy nepoučí, je tak zbrklý,“ kroutil hlavou někdejší kapitán „rudých ďáblů“, a přidal zdrcující shrnutí jeho výkonu: „City začali hrát dobře před 25 minutami, když David Luiz přišel na hřiště.“

I další bývalý obránce Jamie Carragher ve studiu nešetřil kritikou na Brazilcovu adresu. „Už tak jsem si nemyslel, že pro Davida Luize bude v příští sezoně v Arsenalu místo. Tyhle chyby to pravděpodobně jen podtrhávají,“ uznala legenda Liverpoolu. „Nevidím důvod, proč by ho Mikel Arteta po takovém výkonu vracel do sestavy,“ dodal.

32letý Luiz, někdejší nejdražší obránce planety, patří Arsenalu od loňského léta. Za 8 milionů liber přišel z týmu londýnského rivala Chelsea. Smlouvu má jen do letošního léta, a podle výkonů v aktuální sezoně to vypadá, že dalšího roku na Emirates Stadium se nejspíš nedočká.

„Kanonýři“ jsou po prohře 0:3 (výsledek pečetil v závěru Phil Foden) na devátém místě, bod za úhlavním rivalem z Tottenhamu. Pět bodů ztrácejí na Manchester United na páté příčce, poslední zaručující evropské poháry. Možnost na nápravu budou mít, ač v oslabené sestavě, už v sobotu, kdy doma přivítají Brighton.