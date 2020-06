Premier League | Agüerovi hrozí konec sezony! Nevypadá to dobře, řekl Guardiola | iSport.cz

Fotbalisté Manchesteru City by mohli až do konce sezony postrádat útočníka Sergia Agüera. Argentinský kanonýr si v pondělní dohrávce 30. kola anglické ligy s Burnley (5:0) poranil koleno a podle britských médií ho čeká dlouhá pauza.

Agüero musel v nastavení prvního poločasu odstoupit ze hry poté, co ho v pokutovém území fauloval hostující obránce Ben Mee. „Cítil bolest v koleni, trápilo ho to už minulý měsíc. Nejsem doktor, ale nevypadá to dobře,“ řekl po zápase novinářům trenér City Pep Guardiola.

Anglický klub bez větších podrobností na svém webu oznámil, že Agüero si poškodil levé koleno a odletí do Barcelony na další vyšetření k renomovanému lékaři Ramónu Cugatovi, jenž se specializuje také na ortopedické operace.

Dvaatřicetiletý argentinský reprezentant je nejlepším střelcem týmu v sezoně, když ve 32 soutěžních utkáních zaznamenal 23 gólů, z toho 16 v Premier League. Agüero také vede historickou tabulku kanonýrů manchesterského klubu s 254 brankami.

Úřadující mistři City vyhráli oba duely po restartu anglické ligy a osm kol před koncem sezony z druhého místa tabulky ztrácejí 20 bodů na vedoucí Liverpool.